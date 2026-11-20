POCUS ultrazvuk omogućava lekarima da neposredno uz pacijenta brzo procene njegovo stanje i prepoznaju životno ugrožavajuće probleme, poput unutrašnjeg krvarenja, dok čekaju detaljniju dijagnostiku

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Kada je u novosadsku bolnicu za pola sata stiglo 50 povređenih, na prijemu je radila anesteziološkinja obučena da ultrazvukom pregleda pacijenta već tokom trijaže. Kod nekoliko povređenih prepoznala je unutrašnje krvarenje i procenila da moraju hitno u operacionu salu. Taj primer izdvojio je dr Aleksandar Nikolić na međunarodnom kursu posvećenom primeni ultrazvuka uz krevet pacijenta, koji se 18. i 19. novembra održava u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

Na Klinici za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju o ovoj metodi govore dr Klemens Marija Ortner, anesteziolog i klinički profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Stanford u Kaliforniji, i dr Ivan Veličković, anesteziolog koji je diplomirao u Nišu, a karijeru nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Klinici za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju obuku vode profesor Univerziteta Stanford dr Klemens Marija Ortner i anesteziolog dr Ivan Veličković, koji je karijeru započeo u Nišu, a nastavio u SAD Foto: UKC Niš

Šta lekar može da proceni dok čeka definitivnu dijagnostiku

POCUS (Point-of-Care Ultrasound/ultrazvuk na mestu pružanja zdravstvene pomoći) omogućava lekaru koji prvi pregleda pacijenta da ultrazvuk upotrebi na mestu gde mu pruža pomoć. Za anesteziologa to može biti prijem, jedinica intenzivne nege ili operaciona sala. Prema rečima dr Nikolića, takav pregled posebno je značajan kada je pacijent životno ugrožen, a odluku o narednom koraku treba doneti brzo.

- Ovo ne zamenjuje ulogu radiologa - naglasio je Nikolić. Objasnio je da lekar, dok čeka detaljan ultrazvučni pregled, snimanje skenerom ili magnetnom rezonancom, već uz pacijenta može da napravi prvu procenu njegovog stanja. U slučaju povređenih u Novom Sadu, upravo je taj pregled pomogao da se među ljudima koji su stigli gotovo istovremeno izdvoje oni kojima je operacija bila najhitnija.

- Daje nam sigurnost da tu odluku koju donosimo, donosimo sigurnije - rekao je Nikolić, ukazujući na značaj vremena koje lekar ima na raspolaganju tokom „zlatnog sata”.

Od jednog ili dva aparata do pregleda uz bolesnički krevet

Koliko se ultrazvuk približio pacijentu, profesor Ortner objasnio je promenom koju je u svakodnevni rad donela veličina samog uređaja.

- Ranije su ultrazvučni aparati bili veoma veliki i veoma skupi, pa smo imali samo jedan ili dva takva aparata - rekao je Ortner.

POCUS ne zamenjuje detaljnu dijagnostiku radiologa, već omogućava lekaru da odmah uz pacijenta proceni njegovo stanje i izdvoji one kojima je hitno potrebna operacija Foto: UKC Niš

Danas su pojedini uređaji dovoljno mali da ih lekar drži u ruci. Mogu da se povežu sa pametnim telefonom, na čijem ekranu lekar prati ultrazvučnu sliku dok pregleda pacijenta. Time se menja i trenutak kada anesteziolog može da dobije podatak važan za odluku o lečenju.

- Poslednjih godina sve je više naučnih dokaza koji pokazuju da primena ultrazvuka uz krevet pacijenta značajno skraćuje vreme potrebno da se postavi tačna dijagnoza - rekao je Ortner.

Prema njegovim rečima, iskustvo lekara i medicinskih sestara u rukovanju uređajima presudno je da bi se mogućnosti opreme koju bolnica već ima iskoristile i uz bolesnički krevet.

Nišlija koji radi u Americi prenosi iskustvo kolegama u rodnom gradu

Dr Ivan Veličković započeo je akademsku karijeru u Nišu, a pre tridesetak godina otišao je u Ameriku. Na kursu u rodnom gradu govorio je o tome koliko dugo ovu metodu primenjuje sredina u kojoj radi.

Niška klinika, osim primene ultrazvuka, razvija i terapiju bola, kliničku ishranu i vaskularne pristupe, s ciljem da pacijenti sa juga Srbije potrebnu zdravstvenu pomoć dobiju u Nišu Foto: UKC Niš

- POCUS se kod nas u anesteziji koristi već sedam-osam godina - rekao je Veličković. Sa kolegama je tokom prethodne četiri godine držao kurseve u Novom Sadu, Sarajevu i Skoplju. Ovoga puta u obuci učestvuju anesteziolozi u Nišu, a Veličković očekuje da se saradnja sa kolegama iz SAD nastavi.