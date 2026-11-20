Zaustavimo epidemiju malih boginja: U Novom Sadu vakcinacija dece bez zakazivanja
- Dom zdravlja Novi Sad organizuje dan otvorenih vrata i dodatne termine za MMR vakcinaciju dece zbog nedovoljnog obuhvata i epidemije u Srbiji.
- Vakcinacija bez zakazivanja biće u subotu, 21. novembra 2026, od 9 do 17 časova, u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
- Roditelji mogu dovesti decu koja nisu primila MMR vakcinu ili obe doze, a imunizacija se obavlja nakon pregleda pedijatra.
Zbog nedovoljnog obuhvata MMR vakcinacijom i pojave epidemije u Republici Srbiji, Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad organizuje dan otvorenih vrata i dodatne termine za vakcinaciju dece.
U subotu, 21. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 17 časova, roditelji čija deca nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, imaju mogućnost da dovedu svoje dete u ambulantu Jovan Jovanović Zmaj (ulica Zmaj Ognjena Vuka broj 19, ulaz broj 6, I sprat) i bez zakazivanja izvrše imunizaciju.
Najbolja zaštita dece i zajednice
MMR vakcina štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole - bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.
Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu. Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra.
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