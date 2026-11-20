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U Sava centru u Beogradu danas je svečanom akademijom obeleženo 80 godina Druge hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), u okviru godišnjeg sastanka Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

Svečana akademija, kojoj su prisustvovali brojni stručnjaci iz Srbije i regiona, otvorena je himnom Srbije, koju je izveo dečji hor „Horisti”.

Sinonim za kardiovaskularnu i endokrinu hirurgiju

Predsednik Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva Vasilije Jeremić naveo je da je Druga hirurška klinika počela sa radom pre 80 godina kao ustanova u kojoj su obavljane opšte hirurške operacije, kao i operacije abdomena.

- Ubrzo je ona drugačije organizovana i danas predstavlja sinonim za kardiovaskularnu i endokrinu hirurgiju u Srbiji. Zahvalan sam što oni neguju tradiciju svojih prethodnika - rekao je Jeremić.

Gotovo da nema hirurga u Srbiji koji deo svog znanja, veština i iskustva nije stekao upravo na Drugoj hirurškoj klinici, kaže dr Putnik Foto: Printscreen/RTS, Shutterstock

Klinika koja je školovala generacije lekara

Direktor Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, prof. dr Svetozar Putnik, istakao je da je Druga hirurška klinika tokom osam decenija postojanja oblikovala generacije lekara i lidera u medicini, te da danas po mnogim kriterijumima predstavlja vodeću ustanovu u regionu.

- Gotovo da nema hirurga u Srbiji koji deo svog znanja, veština i iskustva nije stekao upravo na Drugoj hirurškoj klinici, gde su se školovale generacije studenata, specijalizanata, subspecijalizanata i doktoranata - naveo je Putnik.

Govoreći o savremenim dostignućima, Putnik je rekao da je u prethodnoj godini obavljeno 1.637 kardiohirurških procedura, među kojima je bilo 12 transplantacija srca, 31 operacija ugradnje mehaničkih srčanih pumpi i 310 minimalno invazivnih i endoskopskih procedura na srčanim zaliscima i koronarnim arterijama.

Urađeno je, dodao je, i više od 150 operacija na aortnom korenu, ushodnoj aorti i aortnom luku. Prema njegovim rečima, na klinici radi 16 doktora nauka, a radovi tima objavljivani su u vodećim svetskim časopisima iz oblasti kardiovaskularne medicine.

Naglasio je i da su desetogodišnji rezultati AVATAR studije, osmišljene i pokrenute na Drugoj hirurškoj klinici, uticali na izmene smernica evropskih i američkih udruženja kardiologa i kardiohirurga, kao i na strategiju lečenja pacijenata sa aortnom stenozom širom sveta.

Izborna skupština Hirurške sekcije

Uoči akademije održana je izborna skupština Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.