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Na HIV i polno prenosive infekcije možete da se testirate besplatno, tokom cele godine

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Od 23. do 30. novembra širom Evrope obeležava se jesenja Evropska nedelja testiranja (European Testing Week), pod sloganom "Testiraj se i leči - deluj preventivno!", sa ciljem podizanja svesti o značaju pravovremenog testiranja na HIV, virusne hepatitise B i C i polno prenosive infekcije.

Kako podsećaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u Srbiji je u više od 95 odsto slučajeva HIV infekcija preneta rizičnim seksualnim odnosom, zbog čega je pravovremeno testiranje posebno važno.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive infekcije dostupno je tokom cele godine, besplatno i uz mogućnost anonimnog testiranja.