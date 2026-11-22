Počinje Evropska nedelja testiranja: Gde možete da proverite da li imate HIV ili polnu infekciju?
- Od 23. do 30. novembra obeležava se Evropska nedelja testiranja, uz poruku da je pravovremeno testiranje važno za HIV, hepatitis B i C i polno prenosive infekcije.
- U Srbiji se više od 95 odsto HIV infekcija prenosi rizičnim seksualnim odnosom, pa iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd upozoravaju na značaj ranog testiranja.
- Savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive infekcije u Beogradu dostupni su tokom cele godine, besplatno i anonimno.
Od 23. do 30. novembra širom Evrope obeležava se jesenja Evropska nedelja testiranja (European Testing Week), pod sloganom "Testiraj se i leči - deluj preventivno!", sa ciljem podizanja svesti o značaju pravovremenog testiranja na HIV, virusne hepatitise B i C i polno prenosive infekcije.
Kako podsećaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u Srbiji je u više od 95 odsto slučajeva HIV infekcija preneta rizičnim seksualnim odnosom, zbog čega je pravovremeno testiranje posebno važno.
U Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive infekcije dostupno je tokom cele godine, besplatno i uz mogućnost anonimnog testiranja.
Ovogodišnja kampanja posebno ističe značaj solidarnosti, zajedničkog delovanja i zalaganja za dostupnost testiranja i lečenja, u uslovima promenljivih prioriteta zdravstvenih politika i ograničenih finansijskih sredstava.
Izvor: Zdravlje.org.rs/Zdravlje.kurir.rs
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