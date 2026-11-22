Materijal napravljen od sedefa školjki mogao bi da postane nova alternativa klasičnom presađivanju kostiju

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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je stavljanje na tržište novog materijala za popunjavanje oštećenja kostiju, napravljenog od sedefa iz školjki. Materijal pod nazivom PearlBone Putty 1600 predstavlja prvi koštani nadomestak ove vrste, a razvili su ga naučnici Univerziteta Zapadne Australije.

Njegova posebnost je u postupku kojim se kalcijum-karbonat iz sedefa za samo 24 sata pretvara u kalcijum-fosfat, mineral sličan onom koji se nalazi u ljudskim kostima.

- Razvili smo i patentirali tehnologiju koja sedef pretvara u mineralni materijal pogodan za obnovu kostiju. U suštini, uspeli smo da proces biomineralizacije, za koji su u prirodi potrebni milioni godina, ubrzamo tako da traje samo jedan dan - objašnjava profesor Minghao Dženg, biolog sa Univerziteta Zapadne Australije.

Kako nastaje novi materijal

Za proizvodnju se koriste školjke bisernih ostriga vrste Pinctada maxima, koje žive uz obalu Zapadne Australije. Školjke se melju u prah, koji se zatim meša sa kalcijum-fosfatnom solju i vodom.

Dobijeni materijal ima strukturu koja omogućava koštanim ćelijama da se vezuju, razmnožavaju i stvaraju novo koštano tkivo. Vremenom se postepeno razgrađuje, dok njegovo mesto zauzima prirodna kost.

Novi materijal podstiče stvaranje koštanog tkiva, a vremenom se razgrađuje i ustupa mesto prirodnoj kosti Foto: Shutterstock

Dodatna prednost je što se za proizvodnju koriste ostaci iz industrije uzgoja bisera, koji bi inače završili kao otpad.

Zamena za klasično presađivanje kosti

Kod većih oštećenja kostiju lekari često koriste koštano tkivo uzeto iz drugog dela tela pacijenta. Iako je takav postupak efikasan, podrazumeva dodatnu operaciju, bol i duži oporavak.

Novi materijal namenjen je popunjavanju koštanih defekata nastalih usled povreda ili operacija. Ne može samostalno da obezbedi stabilnost kosti, pa se prema potrebi koristi uz pločice, šrafove ili druge ortopedske implantate.