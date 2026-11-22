FDA odobrila novi materijal za obnovu kostiju: Napravljen je od neobičnog sastojka
- FDA je odobrila PearlBone Putty 1600, novi materijal za popunjavanje koštanih oštećenja napravljen od sedefa iz školjki.
- Materijal su razvili naučnici Univerziteta Zapadne Australije, a kalcijum-karbonat iz sedefa pretvara se u kalcijum-fosfat za 24 sata.
- Koristi ostatke iz industrije bisera, podstiče rast novog koštanog tkiva i još nije počeo da se primenjuje u praksi.
Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je stavljanje na tržište novog materijala za popunjavanje oštećenja kostiju, napravljenog od sedefa iz školjki. Materijal pod nazivom PearlBone Putty 1600 predstavlja prvi koštani nadomestak ove vrste, a razvili su ga naučnici Univerziteta Zapadne Australije.
Njegova posebnost je u postupku kojim se kalcijum-karbonat iz sedefa za samo 24 sata pretvara u kalcijum-fosfat, mineral sličan onom koji se nalazi u ljudskim kostima.
- Razvili smo i patentirali tehnologiju koja sedef pretvara u mineralni materijal pogodan za obnovu kostiju. U suštini, uspeli smo da proces biomineralizacije, za koji su u prirodi potrebni milioni godina, ubrzamo tako da traje samo jedan dan - objašnjava profesor Minghao Dženg, biolog sa Univerziteta Zapadne Australije.
Kako nastaje novi materijal
Za proizvodnju se koriste školjke bisernih ostriga vrste Pinctada maxima, koje žive uz obalu Zapadne Australije. Školjke se melju u prah, koji se zatim meša sa kalcijum-fosfatnom solju i vodom.
Dobijeni materijal ima strukturu koja omogućava koštanim ćelijama da se vezuju, razmnožavaju i stvaraju novo koštano tkivo. Vremenom se postepeno razgrađuje, dok njegovo mesto zauzima prirodna kost.
Dodatna prednost je što se za proizvodnju koriste ostaci iz industrije uzgoja bisera, koji bi inače završili kao otpad.
Zamena za klasično presađivanje kosti
Kod većih oštećenja kostiju lekari često koriste koštano tkivo uzeto iz drugog dela tela pacijenta. Iako je takav postupak efikasan, podrazumeva dodatnu operaciju, bol i duži oporavak.
Novi materijal namenjen je popunjavanju koštanih defekata nastalih usled povreda ili operacija. Ne može samostalno da obezbedi stabilnost kosti, pa se prema potrebi koristi uz pločice, šrafove ili druge ortopedske implantate.
Odobrenje FDA omogućava prodaju materijala na američkom tržištu, ali njegova klinička primena još nije počela. Kompanija koja stoji iza proizvoda, tek bi trebalo da organizuje proizvodnju i distribuciju u saradnji sa američkim partnerima.
Izvor: Sciencealert.com/Zdravlje.kurir.rs
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