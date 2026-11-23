Iza svakog imena na listi čekanja za transplantaciju stoji nečija borba za život

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U Srbiji na transplantaciju organa čeka oko hiljadu odraslih i dece, dok je od početka godine novi organ dobilo 105 pacijenata. Iako je broj transplantacija veći nego prošle godine, udruženja pacijenata upozoravaju da je neophodno hitno unaprediti transplantacioni program, obezbediti njegov kontinuitet i omogućiti punu primenu zakona usvojenog u junu.

Za uspešan transplantacioni program neophodni su dobra organizacija, stručni kadar, oprema, odgovarajući pravni okvir i podrška građana.

- Transplantacija mora da bude pitanje kontinuiteta države, a ne kontinuiteta vlasti, jer životi ljudi koji čekaju na novi organ ne smeju da čekaju političke promene. Iza svakog imena na listi čekanja stoji nečiji supružnik, roditelj, pa i cela porodica - rekao je Mladen Todić iz udruženja "Zajedno za novi život".

Čeka se važan pravilnik

Udruženja pacijenata traže hitno donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti potpunu primenu Zakona o transplantaciji tkiva i organa, usvojenog u junu.

Iza svakog imena na listi čekanja stoji nečiji supružnik, roditelj, pa i cela porodica, kaže Mladen Todić Foto: Privatna Arhiva

- Treći januar je krajnji rok za donošenje pravilnika koji će bliže urediti obrasce o darivanju, odnosno nedarivanju organa, kako bi građani mogli jasno da izraze svoju volju - izjavila je Ivana Jović iz udruženja "Donorstvo je herojstvo"



Ona je izrazila nadu da će građani uskoro moći da se izjasne i putem eUprave. Zakon za sada predviđa izjašnjavanje u Upravi za biomedicinu i kod izabranog lekara.

Potrebna i jasna strategija

Todić upozorava da, uprkos usvojenom zakonu, Srbija još nema strategiju koja bi definisala prioritete, ciljeve, odgovornosti i pokazatelje uspešnosti transplantacionog programa. Ističe i značaj stalne edukacije građana o donorstvu.

Za unapređenje programa neophodni su i veća aktivnost donorskih bolnica, ulaganja u transplantacije od živih davalaca, kao i omogućavanje takozvanih ukrštenih transplantacija.