Besplatni zdravstveni pregledi u četiri niška sela: Evo gde i kada stiže mobilna ambulanta
- Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš do kraja nedelje obilazi Čamurliju, Leskovik, Popovac i Medoševac, od 9 do 12 časova.
- Meštani mogu da obave pregled lekara opšte medicine, EKG, ultrazvuk štitaste žlezde, kontrolu vida i laboratorijske analize.
Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa besplatnim preventivnim pregledima u niškim selima. Nakon današnje posete Gornjem Komrenu, zdravstvene ekipe će do kraja nedelje obići još četiri sela, a meštanima će biti dostupni pregledi lekara opšte medicine, ultrazvuk štitaste žlezde, kontrola vida, EKG i laboratorijska dijagnostika.
Pregledi će se obavljati od 9 do 12 časova, prema sledećem rasporedu:
- Utorak, 24. novembar - Čamurlija
- Sreda, 25. novembar - Leskovik
- Četvrtak, 26. novembar - Popovac
- Petak, 27. novembar - Medoševac
Koji pregledi su dostupni
Pored pregleda lekara opšte medicine, građani će moći da provere krvni pritisak, urade elektrokardiogram (EKG), ultrazvučni pregled štitaste žlezde i kontrolu vida, kao i laboratorijske analize.
Cilj akcije je da stanovnicima seoskih područja zdravstveni pregledi budu dostupniji, bez potrebe da zbog osnovnih preventivnih kontrola odlaze u zdravstvene ustanove u Nišu.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs
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