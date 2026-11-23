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Dom zdravlja Niš poziva sve građane da provere svoje zdravlje

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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa besplatnim preventivnim pregledima u niškim selima. Nakon današnje posete Gornjem Komrenu, zdravstvene ekipe će do kraja nedelje obići još četiri sela, a meštanima će biti dostupni pregledi lekara opšte medicine, ultrazvuk štitaste žlezde, kontrola vida, EKG i laboratorijska dijagnostika.

Pregledi će se obavljati od 9 do 12 časova, prema sledećem rasporedu:

Utorak, 24. novembar - Čamurlija

Sreda, 25. novembar - Leskovik

Četvrtak, 26. novembar - Popovac

Petak, 27. novembar - Medoševac Koji pregledi su dostupni

Pored pregleda lekara opšte medicine, građani će moći da provere krvni pritisak, urade elektrokardiogram (EKG), ultrazvučni pregled štitaste žlezde i kontrolu vida, kao i laboratorijske analize.