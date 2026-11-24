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Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje "Potent" otvorio je na svom portalu stranicu posredstvom koje građani iz bilo kog dela zemlje mogu da zatraže da im se propiše lek "PrEP" koji preventivno deluje na virus humane imunodeficijencije (HIV), odnosno štiti ljude od ove infekcije.

Lek dostupan u obluku tableta

Direktor Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje "Potent" Bratislav Prokić izjavio je u Nišu da je da se radi o "dugodelujućem leku" koji se daje dva puta godišnje.

- Taj lek je veoma skup, ali je ove godine 120 srednje i nisko razvijenih zemalja dobilo priliku da samo za 40 dolara godišnje omoguće svojim građanima i taj vid prevencije. U Srbiji je taj lek dostupan u obliku tableta - istakao je Prokić na konferenciji za medije organizovanoj povodom Evrospke nedelje testiranja.

Besplatno testiranje

Prokić je pozvao građane da iskoriste Evropsku nedelju testiranja i besplatno se testiraju u Institutu za javno zdravlje na HIV, hepatitis i polno prenosive infekcije.

U prostorijama "Potenta" u Nišu, dodao je, besplatno i anonimno testiranje biće obavljano od 24. novembra do 1. decembra, a rezultati će biti očitavani u roku samo 15 minuta.

Prema njegovim rečima, u centrima "Potenta" u Beogradu, Nišu i Kragujevcu ove godine godine testirano je 2.730 osoba, a bilo je 39 pozitivnih lica na HIV i 50 lica pozitivnih na sifilis.

Hepatitis B i C danas mogu da se spreče, dijagnostikuju i uspešno leče, ali veliki broj ljudi i dalje ostaje bez dijagnoze i odgovarajuće terapije Foto: Shutterstock

Kako da se spreče komplikacije?

Lekar Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Iva Cvetković izjavila je da ta zdravstvena ustanova trenutno prati zdravstveno stanje 150 do 200 pacijenata sa HIV infekcijom, dok su uspeli da izleče oko 300 pacijenata sa heptatitisom C.

- Što se tiče hepatitisa B taj broj je dosta veći jer i u svetu je najveći procenat, oko 250 miliona je obolelih od virusnog hepatitisa B - izjavila je Cvetković i dodala da je "revolucionarno" to što novom terapijom hepatitis C može da se izleči.

Od presudnog je značaja, dodala je Cvetković, da se infekcija na vreme otkrije jer tada postoji mogućnost da se krene sa terapijom i spreče moguće komplikacije.

Osoba koja je utvrdila svoj HIV status može da krene blagovremeno sa terapijom Foto: Shutterstock

Bitno je da znate HIV i hepatitis status

Lekar Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Niš, Čedomir Šagrić podsetio je da postoji prolećna i jesenja Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise.

- To su ta dva perioda u godini kada intenzivnije pričamo na temu značaja testiranja i ranog otkrivanja hepatitisa i HIV-a. Ideja je da pomognemo ljudima i motivišemo ih kroz aktivnosti koje se dešavaju faktički svakodnevno, da pomognu sebi da utvrde svoj HIV i hepatitis status - rekao je Šagrić.

Prema njegovim rečima, osoba koja je utvrdila svoj HIV status može da krene blagovremeno sa terapijom i može da nastavi svoj život kao i bilo koja druga osoba u zajednici.