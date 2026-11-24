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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

HPV vakcina Gardasil 9 štiti od devet tipova humanog papiloma virusa, a vakcinacija se obavlja u Domu zdravlja Niš bez prethodnog zakazivanja

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HPV infekcija povezuje se sa nastankom više vrsta karcinoma, među kojima je i rak grlića materice, a vakcinacija predstavlja jedan od najvažnijih načina prevencije. Dom zdravlja Niš organizuje nedelju otvorenih vrata za HPV imunizaciju, kako bi roditeljima i deci olakšao pristup ovoj važnoj preventivnoj zaštiti.

Od 23. do 27. novembra 2026. godine u Domu zdravlja Niš organizuje se akcija „Otvorena vrata za HPV vakcinaciju“.

Roditelji iz Niša i okoline pozivaju se da iskoriste ovu priliku i dovedu decu na vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV).

Vakcina Gardasil 9 štiti od devet tipova HPV-a (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58), koji mogu izazvati različita oboljenja, uključujući i rak grlića materice.

HPV infekcija jedan je od glavnih uzročnika raka grlića materice, a vakcinacija predstavlja najefikasniju meru prevencije ove bolesti Foto: Shutterstock

Ko može da primi vakcinu?

Vakcina je odobrena za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina. Posebno se preporučuje deci starijoj od devet godina, pre stupanja u seksualne odnose, a prvenstveno učenicima sedmog razreda osnovne škole.

Za decu mlađu od 15 godina potrebna je pisana saglasnost roditelja ili staratelja.

Gde se obavlja vakcinacija?

Dom zdravlja Niš, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, Odeljenje za vakcinaciju, prvi sprat, ulaz broj 4.

Trajanje akcije: od 23. do 27. novembra 2026. godine.