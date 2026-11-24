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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) prvi put posle više od dve decenije odobrila je novu hormonsku terapiju za rani stadijum raka dojke, što predstavlja značajnu promenu u lečenju najčešćeg oblika ove maligne bolesti.

Rak dojke pozitivan na estrogenske receptore (ER+) čini oko 70 odsto svih dijagnostikovanih slučajeva. Novi lek, giredestrant, uzima se u obliku tablete jednom dnevno, a deluje tako što se vezuje za estrogenske receptore i razgrađuje ih, uskraćujući preostalim ćelijama raka hormonski podsticaj neophodan za njihov rast.

Nakon operacije pacijentkinje obično svakodnevno uzimaju lekove koji blokiraju dejstvo hormona, i to do deset godina, kako bi se sprečio povratak bolesti. Međutim, standardna terapija često izaziva neprijatna neželjena dejstva zbog kojih mnoge žene prevremeno prekidaju lečenje, izlažući se većem riziku od ponovne pojave raka.

Efikasnija terapija

Rezultati kliničkog ispitivanja lidERA, nedavno objavljeni u časopisu Journal of Clinical Oncology, pokazali su da nova terapija značajno produžava preživljavanje bez bolesti i smanjuje rizik od širenja raka na druge organe, odnosno nastanka metastaza. Posebno je važno što je korist potvrđena kod žena i pre i posle menopauze.

Posebno je važno što je korist potvrđena kod žena i pre i posle menopauze Foto: Shutterstock

- Odobrenje giredestranta menja dosadašnju kliničku praksu, jer predstavlja bolju opciju od standardne endokrine terapije u dopunskom lečenju raka dojke nakon operacije. Pacijentkinje ga bolje podnose, a pokazao je i veću efikasnost - istakla je dr Madurima Ane, načelnica hematologije i onkologije u Univerzitetskom medicinskom centru Oušn.

Bolji kvalitet života

Značaj novog leka ogleda se i u mogućnosti da pacijentkinje istraju u dugogodišnjem lečenju, uz manje neželjenih dejstava.