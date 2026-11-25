Stručnjaci će nastojati da otkriju koliko tehnologija može da unapredi tumačenje mamografskih snimaka

Slušaj vest

Britanski zdravstveni sistem pokreće veliki projekat u kojem će veštačka inteligencija učestvovati u analizi mamografskih snimaka. Cilj je ranije otkrivanje promena, brža dijagnostika i rasterećenje radiologa. Stručnjaci, ipak, upozoravaju i na mogućnost lažno pozitivnih nalaza.

Oko 660.000 žena će dobrovoljno učestvovati u ovom istraživanju koje će obuhvatiti 30 zdravstvenih ustanova. Stručnjaci će nastojati da otkriju koliko tehnologija može da unapredi tumačenje mamografskih snimaka.

Kada veštačka inteligencija preuzima ulogu lekara?

Prema postojećem programu skrininga, žene od 50 do 70 godina u Velikoj Britaniji trebalo bi da dolaze na mamografski pregled na svake tri godine. Snimke trenutno analiziraju dva radiologa, ali bi tokom novog istraživanja u jednom delu pregleda veštačka inteligencija mogla da preuzme ulogu jednog od stručnjaka.

Osnovna ideja je da se ubrza prepoznavanje sumnjivih promena, smanji opterećenje zdravstvenih radnika i skrati vreme do dijagnoze. Britanski zdravstveni sistem suočava se s ozbiljnim nedostatkom specijalista i sve dužim čekanjem na dijagnostičke preglede.

Osnovna ideja je da se ubrza prepoznavanje sumnjivih promena Foto: Shutterstock

Kako veštačka inteligencija analizira mamografske snimke?

Istraživanje pod nazivom EDITH (Early Detection using Information Technology in Health) finansira se sa 10 miliona funti, a regrutovanje učesnica već je počelo u Univerzitetskim bolnicama u Kembridžu.

Profesorka dr Fiona Gilbert sa Odeljenja za radiologiju Univerziteta u Kembridžu kaže da veštačka inteligencija može da prepozna određene promene koje ljudskom oku ponekad promaknu.

- Ova tehnologija može da uoči veoma suptilne karakteristike na snimcima i ukaže radiolozima na mesta koja zahtevaju dodatnu pažnju. Milioni žena svake godine obave mamografski pregled, a rak se otkrije kod veoma malog broja njih, kod manje od jedan odsto. Tehnologija može da učini analizu ovih snimaka efikasnijom i omogući radiolozima specijalizovanim za bolesti dojke da više vremena posvete lečenju pacijentkinja obolelih od raka, čime bi se doprinelo bržem postavljanju dijagnoze i ranijem započinjanju terapije - smatra dr Gilbert. Ona dodaje da u Velikoj Britaniji postoji „ogroman nedostatak“ radiologa i da se broj radioloških pregleda povećava za osam odsto godišnje.

Milioni žena svake godine obave mamografski pregled, a rak se otkrije kod veoma malog broja njih Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, naknadnom analizom ranije napravljenih mamografskih snimaka utvrđeno je da je veštačka inteligencija mogla da prepozna pojedine slučajeve raka koji u trenutku prvobitnog pregleda nisu bili otkriveni.

Dr Gilbert objašnjava da sistem može da označi sumnjivo područje na mamografskom snimku i na taj način usmeri pažnju lekara na promenu koju bi možda bilo teško primetiti.

Dva načina provere

U okviru projekta ispitivaće se dva različita pristupa analizi mamografskih snimaka. U prvoj grupi snimke će pregledati jedan radiolog, dok će veštačka inteligencija obezbediti dodatnu procenu.

Drugi pristup podrazumeva da veštačka inteligencija najpre analizira snimke i proceni verovatnoću raka dojke. Nakon toga, zdravstveni radnici NHS-a, britanskog Nacionalnog zdravstvenog servisa, proveravaju rezultate i odlučuju o daljim koracima.

U zavisnosti od procenjenog rizika, primenjivaće se različiti nivoi stručne provere:

Ako sistem proceni da je verovatnoća postojanja raka mala, snimak će pregledati jedan radiolog. Ako se sumnja na visok rizik od raka, snimak će analizirati dva stručnjaka pre donošenja odluke o eventualnom dodatnom ispitivanju.

Ako sistem proceni da je verovatnoća postojanja raka mala, snimak će pregledati jedan radiolog Foto: Shutterstock

Iz NHS-a naglašavaju da nijedan mamografski snimak neće biti procenjen samo pomoću veštačke inteligencije. Svaki snimak pregledaće najmanje jedan zdravstveni stručnjak.

Može li veštačka inteligencija da dovede i do nepotrebnih pregleda?

Iako dosadašnji rezultati istraživanja ukazuju na mogućnost unapređenja ranog otkrivanja raka dojke, primena veštačke inteligencije donosi i rizike.

Jedan od njih je povećan broj lažno pozitivnih rezultata. To znači da sistem može da označi određenu promenu kao sumnjivu iako ona zapravo nije posledica malignog oboljenja. Sve može dovesti do nepotrebnih dodatnih pregleda, dijagnostičkih procedura, stresa i zabrinutosti.

U dokumentaciji namenjenoj učesnicama istraživanja, koju je objavio Univerzitet u Vorviku, navedeno je da procena rizika koju generiše veštačka inteligencija može dovesti do toga da veći broj žena bude upućen na dodatna ispitivanja nego što bi to bio slučaj bez korišćenja ove tehnologije.

Zbog toga će jedan od važnih zadataka istraživanja biti procena ne samo koliko dobro veštačka inteligencija prepoznaje rak, već i koliko često daje rezultate koji zahtevaju dodatnu proveru, a na kraju se pokažu kao bezazleni.

Primena veštačke inteligencije donosi i rizike. Foto: Shutterstock

Najveće istraživanje ove vrste do sada

Povodom početka projekta, britanska ministarka zdravlja Ivet Kuper rekla je da veštačka inteligencija može značajno da unapredi dijagnostiku, ali da njena primena mora biti praćena odgovarajućim bezbednosnim kontrolama.

Prema njenim rečima, reč je o najvećem istraživanju primene veštačke inteligencije u otkrivanju raka dojke na svetu, za koje je država izdvojila 10 miliona funti.

Kuperova je ocenila da bi uspešni rezultati mogli da omoguće brže postavljanje dijagnoze i raniji početak lečenja, što bi ženama pružilo bolje izglede za oporavak.

Nedostatak radiologa dodatno otežava dijagnostiku

Pokretanje istraživanja dolazi u trenutku kada se britansko zdravstvo suočava sa ozbiljnim manjkom radiologa. Prema podacima navedenim u okviru projekta, približno trećina radnih mesta za ove specijaliste nije popunjena. Nedovoljan broj stručnjaka doprinosi produžavanju vremena čekanja na dijagnostičke preglede i odlaganju početka lečenja.

U Univerzitetskim bolnicama u Kembridžu ističu da manje od jedan odsto mamografskih snimaka pokazuje znake raka. To znači da radiolozi veliki deo radnog vremena provode analizirajući snimke na kojima nema sumnjivih promena.