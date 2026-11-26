EKG snimljen tokom noćnog ispitivanja spavanja, sadrži informacije koje bi mogle da pomognu u ranijem prepoznavanju osoba sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja

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Pregled koji se prvenstveno koristi za otkrivanje poremećaja spavanjamogao bi u budućnosti da pruži mnogo više informacija o zdravlju srca. Naučnici su razvili model veštačke inteligencije koji analizira električnu aktivnost srca tokom sna i na osnovu tih podataka procenjuje rizik od određenih kardiovaskularnih bolesti u narednih deset godina.

Istraživanje, koje su podržali Nacionalni instituti za zdravlje SAD (NIH), pokazalo je da elektrokardiogram (EKG), snimljen tokom noćnog ispitivanja spavanja, sadrži informacije koje bi mogle da pomognu u ranijem prepoznavanju osoba sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja.

Rezultati istraživanja objavljeni su 9. oktobra 2026. godine u naučnom časopisu Sleep.

Šta veštačka inteligencija može da otkrije dok spavamo?

Metoda se zasniva na polisomnografiji, detaljnom ispitivanju tokom noći koje se koristi za dijagnostikovanje različitih poremećaja spavanja, uključujući opstruktivnu apneju u snu.

Tokom ovog pregleda prate se različiti telesni signali, među kojima su moždana aktivnost, disanje, nivo kiseonika u krvi, pokreti tela i električna aktivnost srca, koja se registruje elektrokardiogramom.

Istraživači su odlučili da iskoriste upravo podatke o srčanoj aktivnosti, kombinovane sa informacijama o fazama spavanja. Zatim su primenili model dubokog učenja, vrstu veštačke inteligencije koja može da prepozna složene obrasce u velikim količinama podataka.

Za razliku od uobičajenog EKG pregleda sa 12 odvoda, u ovom slučaju korišćen je zapis sa jednim odvodom, kakav se beleži tokom ispitivanja spavanja.

EKG pruža lekaru dragocene informacije Foto: Shutterstock

Analizirani podaci više od 38.000 pacijenata

Model je najpre razvijen i prilagođen na osnovu podataka 15.809 pacijenata iz Opšte bolnice Masačusets u Bostonu. Njegova uspešnost potom je proveravana na još dve nezavisne grupe: jednoj sa 9.810 pacijenata iz Univerzitetske bolnice Emori u Atlanti i drugoj sa 12.576 pacijenata iz medicinskog centra Bet Izrael Dikonis u Bostonu.

Ukupno je, dakle, analizirano više od 38.000 pacijenata.

Rezultati su pokazali da je model mogao da razvrsta ispitanike u grupe sa različitim nivoima dugoročnog rizika od atrijalne fibrilacije, srčane insuficijencije i smrti bez obzira na uzrok.

Važno je i to što je njegova prediktivna vrednost ostala značajna nakon uzimanja u obzir poznatih faktora rizika, kao što su godine, pol, indeks telesne mase, pušenje, dijabetes i visok krvni pritisak. U obzir su uzete i karakteristike spavanja, uključujući težinu apneje, učestalost buđenja i efikasnost sna.

Rezultati su pokazali da je model mogao da razvrsta ispitanike u grupe sa različitim nivoima dugoročnog rizika od atrijalne fibrilacije, srčane insuficijencije i smrti bez obzira na uzrok Foto: Shutterstock

Može li noćni test da predvidi infarkt i moždani udar?

Iako rezultati otvaraju zanimljive mogućnosti za rano prepoznavanje kardiovaskularnog rizika, istraživači upozoravaju da metoda još nije dovoljno usavršena za pouzdanu procenu svih ozbiljnih srčanih i moždanih događaja.

Posebno su potrebna dodatna poboljšanja kada je reč o predviđanju srčanog i moždanog udara.

Zato ovaj model za sada ne treba posmatrati kao test koji može da utvrdi da li će neko doživeti infarkt ili moždani udar, već kao obećavajući alat za procenu dugoročnog kardiovaskularnog rizika.

Zašto je ovo otkriće važno?

Jedna od najvećih prednosti ove metode jeste mogućnost da se iskoriste podaci koji se već prikupljaju tokom rutinskog ispitivanja poremećaja spavanja, umesto da se pacijenti izlažu dodatnim pregledima.

Istraživači smatraju da bi, nakon dodatnih provera, ovakva analiza mogla da pomogne lekarima da ranije prepoznaju osobe kojima je potrebna detaljnija procena zdravlja srca i da pravovremeno primene odgovarajuće preventivne mere.

Ipak, predstoji još istraživanja kako bi se utvrdilo da li primena veštačke inteligencije zaista poboljšava postojeće metode procene rizika i utiče na donošenje medicinskih odluka.