Ako dođe do poremećaja ravnoteže metabolizma masti, trigliceridi se povećavaju u krvotoku

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Nisu sve masnoće u organizmu uskladištene u tkivima. Određene vrste masnoća neprestano cirkulišu krvotokom. Trigliceridi svakodnevno prolaze kroz krvne sudove, upakovani u čestice lipoproteina, i čekaju da budu iskorišćeni kao izvor energije ili uskladišteni za kasniju upotrebu.

Međutim, ako dođe do poremećaja ravnoteže metabolizma masti, trigliceridi se povećavaju u krvotoku i na taj način raste rizik od kardiovaskularnih bolesti. Nova injekciona terapija mogla bi da smanji nivo triglicerida za čak 46 odsto.

Terapija zasnovana na monoklonskim antitelima

U kliničkom ispitivanju faze 2b, čiji su rezultati objavljeni u časopisu The New England Journal of Medicine, nova terapija zasnovana na monoklonskim antitelima normalizovala je nivo triglicerida kod više od polovine pacijenata koji su primali najveću dozu leka koji se zove MAR001.

- Uprkos napretku u terapiji za snižavanje nivoa lipida, mnogi pacijenti i dalje imaju povišene vrednosti triglicerida i povećan kardiovaskularni rizik - kaže glavna autorka studije, kardiološkinja Mišel O'Donju i dodaje da rezultati ukazuju na to da bi MAR001 mogao bezbedno i efikasno da snizi nivo triglicerida.

Mnogi pacijenti i dalje imaju povišene vrednosti triglicerida i povećan kardiovaskularni rizik Foto: Nymphalyda/Shutterstock, Shutterstock

Kako deluje nova terapija?

MAR001 je monoklonsko antitelo koje deluje na protein ANGPTL4. Nivo ovog proteina naročito raste nakon perioda gladovanja, a on inhibira lipoproteinsku lipazu - glavni enzim odgovoran za razgradnju triglicerida u krvotoku.

Osobe koje imaju određene varijante gena odgovornog za stvaranje proteina ANGPTL4 imaju niži nivo triglicerida. Kod njih je zabeležen i manji rizik od dijabetesa i koronarne bolesti srca.

MAR001 je lek osmišljen tako da iskoristi ove zaštitne efekte.

Kod pacijenata koji su primali MAR001 zabeleženo je značajno smanjenje nivoa triglicerida merenog nakon gladovanja, i to za 39 do 46 odsto u poređenju sa grupom koja je primala placebo. Lek je smanjio i nivo holesterola u rezidualnim lipoproteinima za 37 do 41 odsto.

Lek je smanjio i nivo holesterola u rezidualnim lipoproteinima za 37 do 41 odsto. Foto: Shutterstock

Ovakav dvostruki efekat mogao bi značajno da doprinese smanjenju kardiovaskularnog rizika, mada u ovom ispitivanju nisu praćeni dugoročni ishodi lečenja.

Ipak, već nakon 12 nedelja gotovo 52 odsto pacijenata koji su primali najveću dozu MAR001 dostiglo je normalne vrednosti triglicerida. U placebo grupi to je uspelo svega 3,4 odsto učesnika.

U nedavnom kliničkom ispitivanju pokazalo se da bi pacijenti sa najvišim početnim vrednostima triglicerida mogli imati i najveću korist od terapije MAR001.

U ovoj podgrupi učesnika nivo triglicerida smanjen je za čak 72 odsto u odnosu na početne vrednosti.

- Ovi rezultati su posebno ohrabrujući imajući u vidu da postoji velika potreba za dodatnim mogućnostima lečenja teške hipertrigliceridemije. Mnogi pacijenti, uprkos trenutno dostupnim terapijama, i dalje su izloženi riziku od ozbiljnih komplikacija, uključujući akutni pankreatitis - objašnjava O'Donju.

Posebna naknadna studija, namenjena daljem ispitivanju ovog leka, već je u toku. Iz kompanije koja razvija lek navode da je MAR001 ispunio sve ciljeve u delu A kliničkog ispitivanja i veruju da ovi podaci predstavljaju snažnu kliničku potvrdu potencijala inhibicije proteina ANGPTL4. Sada se prelazi na deo B ispitivanja, koji će biti usmeren na tešku hipertrigliceridemiju.

MAR005 je verzija leka MAR001 sa produženim dejstvom, koja se trenutno nalazi u fazi kliničkog razvoja.

Trigliceridi su vrsta masnoća (lipida) u krvi, slična holesterolu. Njihov povišen nivo (hipertrigliceridemija) može da poveća rizik od ateroskleroze, odnosno sužavanja i očvršćavanja arterija Foto: Shutterstock

Potrebna su dodatna istraživanja

Ipak, kardiolog dr Renuka Džejn (Renuka Jain), koja nije učestvovala u ovom ispitivanju, upozorava da je potrebno prikupiti još dokaza pre nego što ovi lekovi budu odobreni za širu primenu.