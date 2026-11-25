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Druga Nedelja minimalno invazivne hirurgije u Srbiji biće održana uz stručne kurseve, predavanja i praktične prikaze hirurških procedura

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Početkom decembra Valjevo će ponovo biti domaćin i centar minimalno invazivne hirurgije Srbije. U nedelji od 30. novembra do 4. decembra, tokom pet dana, Zdravstveni centar Valjevo biće domaćin niza praktičnih i edukativnih događaja iz oblasti minimalno invazivne hirurgije.

Najeminentniji srpski hirurzi iz oblasti minimalno invazivne hirurgije biće predavači i edukatori. U sali Edukativnog centra Regionalne bolnice ZC Valjevo održavaće se predavanja i direktni lajv prenosi operacija koje će gosti izvoditi u operativnom bloku ZC Valjevo.

Kursevi iz različitih oblasti hirurgije i kontinuirana edukacija stručnjaka

Ovogodišnji format druge „Nedelje minimalno invazivne hirurgije“ podrazumeva organizaciju kurseva iz različitih hirurških oblasti.

Prof. dr Parvaiz i dr Stojaković u operacionoj sali Foto: PR služba ZC Valjevo

„Nedelja minimalno invazivne hirurgije u Srbiji“, prvi put organizovana pre dve godine, promoviše minimalno invazivne interventne i hirurške procedure. Cilj manifestacije je unapređenje teorijskih i praktičnih znanja i razvoj laparoskopske hirurgije u Srbiji. Organizatori su Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) i Služba hirurgije Zdravstvenog centra Valjevo, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, grada Valjeva i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U ponedeljak, 30. novembra, u sali Edukativnog centra valjevske bolnice održaće se „Osnovni kurs artroskopije kolena“.

Predavači su doc. dr Vladan Stevanović i ass. dr sci. med. Miodrag Glišić, uz asistente dr Branka Stankovića i dr Nenada Savića, a koordinator će biti dr Aleksandar Krajinović, načelnik Službe ortopedije ZC Valjevo.

Utorak, 1. decembar, rezervisan je za program kontinuirane edukacije Udruženja endoskopskih hirurga Srbije, koji pred slušaoce donosi nacionalni kurs prve kategorije „Nutritivna terapija hirurškog bolesnika kao deo ERAS protokola“.

Uvodnu reč i otvaranje Druge „Nedelje minimalno invazivne hirurgije u Srbiji“, u utorak, 1. decembra, u 9 sati, održaće prof. dr Miljan Ćeranić i dr Nebojša Stojaković. Nakon njih, predavanje „Uvod u kurs kao deo razvoja MIH u Srbiji“ održaće prof. dr Danijel Galun.

O istorijatu i značaju ERAS protokola govoriće prof. dr Ivan Palibrk, nakon čega će se u petnaestominutnim sesijama smenjivati niz predavača koji će detaljno obraditi temu ishrane u ERAS protokolu.

Osim predavanja, kroz vežbe i praktičan rad u grupama, svi učesnici kursa imaće priliku da dobiju i sertifikat sa ovog nacionalnog kursa prve kategorije.

Dr A.Pervaiz i dr N.Stojaković 2017. Foto: PR služba ZC Valjevo

Napredna laparoskopska hirurgija i digestivna endoskopija u fokusu

Sreda i četvrtak, 2. i 3. decembar 2026. godine, posvećeni su teorijskom i praktičnom delu laparoskopske kolorektalne hirurgije. Dvodnevni „Napredni kurs laparoskopske kolorektalne hirurgije“, osim najeminentnijih imena srpske hirurške scene, ponovo dovodi čuvenog prof. dr Amjada Parvaiza, koji je u ZC Valjevo gostovao i 2017. godine.

„Live napredna endoskopija 2026.“ rezervisana je za petak, 4. decembar. Vorkšop-kurs „Minimalno invazivno iz drugog ugla: Digestivna endoskopija kao najbolji prijatelj hirurga“ donosi pet sesija i prikaza slučajeva za odabrane specijaliste.

Moderatori ovog stručnog kursa i sesija su prof. dr Ivan Jovanović, dr Predrag Dugalić, prof. dr Zoran Milošević i dr Vladimir Dugalić.

Lajv procedure zavise od dostupnosti pacijenata i mogu biti prilagođene kliničkom nalazu, a planirano je pet sesija.