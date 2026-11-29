U oštećenim diskovima i diskovima starijih osoba utvrđen je niži nivo proteina BLST

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Naučnici Univerziteta u Juti otkrili su dosad nepoznat mehanizam koji doprinosi propadanju međupršljenskih diskova i nastanku hroničnog bola u leđima. Rezultati istraživanja otvaraju mogućnost razvoja terapije koja bi delovala na jedan od uzroka bola povezanog sa starenjem, umesto da samo ublažava simptome.

Međupršljenski diskovi imaju ulogu amortizera između pršljenova i omogućavaju pokretljivost kičme. U studiji objavljenoj u časopisu Aging Cell istraživači su ustanovili da se u oštećenim diskovima i diskovima starijih osoba nalazi manje proteina BLST, čiju proizvodnju određuje gen ZNF865. Ovo je prvo istraživanje koje je utvrdilo funkciju tog gena i proteina.

Zaštita ćelija od oštećenja

Da bi utvrdili da li smanjenje nivoa proteina BLST doprinosi propadanju diskova, naučnici su koristili CRISPR, tehnologiju za uređivanje gena koja pomoću posebno dizajniranog molekula RNK pronalazi tačno određeni deo DNK i omogućava da se aktivnost gena pojača ili utiša bez menjanja same sekvence.

Obnavljanje proizvodnje proteina BLST u ljudskim ćelijama međupršljenskih diskova smanjilo je znake ćelijskog starenja i oštećenja DNK, dok je smanjenje njegove aktivnosti kod miševa dovelo do degeneracije diskova i pojave znakova bola.

Otkriće mehanizma zaštite DNK od oštećenja moglo bi da doprinese i lečenju malignih i neurodegenerativnih bolesti Foto: Shutterstock

- Ovo istraživanje pokazuje da je oštećenje DNK jedan od pokretača bola u leđima i da pomoću tehnologije CRISPR možemo da regulišemo aktivnost proteina BLST u terapijske svrhe - rekao je Robi Bouls, vodeći autor studije i vanredni profesor biomedicinskog inženjerstva.

Iako bi povećanje aktivnosti ovog proteina u budućnosti moglo da omogući sprečavanje ili lečenje bola u leđima povezanog sa starenjem, neophodna su dodatna pretklinička i klinička ispitivanja kako bi se utvrdile bezbednost i efikasnost takve terapije kod ljudi.

Značaj otkrića i za druge bolesti

Budući da oštećenja DNK imaju ulogu u nastanku brojnih bolesti, ovo otkriće moglo bi da bude značajno i za lečenje malignih i neurodegenerativnih oboljenja.