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Svakog novembra širom sveta organizuju se aktivnosti kojima se zajednica podstiče da uradi što više za rano otkrivanje i što efikasnije lečenje raka prostate, jer redovni pregledi, rana dijagnoza i adekvatno lečenje spasavaju živote. Tim povodom Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) pokrenulo je kampanju podizanja svesti o raku prostate pod sloganom „Rak prostate: zakaži pregled, sačuvaj zdravlje“.

Rak prostate je jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti kod muškaraca i po učestalosti je odmah iza raka pluća i debelog creva. U Srbiji od ove bolesti godišnje oboli oko 3.000 muškaraca, a premine njih oko 1.000.

PSA je krvni test kojim se meri nivo prostate-specifičnog antigena, a povišene vrednosti ne znače automatski da muškarac ima rak prostate Foto: Milena Anđela

- Ovim sloganom želimo da poručimo muškarcima da su redovni urološki pregledi ključni - kaže prim. asist. dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević, predsednica UMOS-a. Ona napominje da je briga o zdravlju zajednička tema, ali da su žene u njoj često korak ispred, jer na preventivne preglede odlaze redovnije.

- Zato je važno da i muškarci naprave isti korak i da o pregledu prostate razmišljaju na vreme, a ne tek kada se jave tegobe - dodaje ona.

Ko treba da uradi PSA test pre 45. godine?

Svim muškarcima starijim od 50 godina preporučuje se da jednom godišnje urade urološki pregled. Ukoliko je u porodici neko već imao rak prostate, savetuje se da pregled obave i ranije, pre navršene 45. godine. Porodična anamneza značajno povećava rizik od karcinoma prostate – procenjuje se da je on oko sedam puta veći kod muškaraca čiji je muški srodnik bolovao od ove bolesti. Na rizik kod sinova utiče i to da li je majka imala karcinom dojke ili jajnika.

- U takvim slučajevima preporučuje se da se PSA testiranje (test iz krvi) i pregled kod urologa urade ranije, pre 45. godine života - kaže prof. dr Zoran Džamić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i direktor Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Prof. Džamić naglašava da povišen nalaz PSA ne znači nužno da je reč o najtežoj dijagnozi, jer uzrok može biti i benigno uvećanje prostate ili upala.

- Prvi znaci koji mogu ukazivati na rak prostate su otežano i često mokrenje, buđenje noću radi mokrenja, slabiji mlaz, kao i krv u mokraći ili semenoj tečnosti. Važno je da se pacijent odmah obrati lekaru. Ukoliko dijagnostika pokaže da je reč o raku, procenjuje se proširenost bolesti, a zatim konzilijum donosi odluku o najboljem načinu lečenja. Ako je bolest lokalizovana na samu prostatu, bez metastaza, može se izlečiti. Hirurgija, odnosno odstranjenje cele prostate, zlatni je standard u lečenju ranog karcinoma.

Otežano mokrenje i slab mlaz mogu biti znak upozorenja Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje menja tok i prognozu bolesti

- Kada je reč o sopstvenom zdravlju, muškarci često razmišljaju drugačije: dok nema tegoba, nema razloga za pregled. Kod karcinoma prostate upravo takav stav može značiti propuštenu priliku da se bolest otkrije na vreme. Ako se otkrije na vreme, mogućnost izlečenja je izuzetno velika - objašnjava dr Davorin Radosavljević, počasni predsednik UMOS-a.

Faktori rizika za razvoj raka prostate uključuju stariju životnu dob i porodičnu anamnezu, odnosno slučajeve obolevanja u porodici.

- Rana dijagnoza i lečenje utiču na tok i prognozu bolesti, a u kasnijim fazama bolesti značajna je primena inovativne terapije. U Srbiji nam je dostupna inovativna terapija za metastatske oblike karcinoma prostate – za metastatski hormon-zavisni, kao i za kastraciono-rezistentni tumor prostate - ističe dr Radosavljević.

Novi lekovi menjaju ishode lečenja raka prostate

Koju terapiju će lekari preporučiti pacijentu zavisi od stadijuma bolesti, kao i od životnog doba i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, kaže prim. dr Suzana Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

- Cilj inovativne terapije jeste da rak prostate prevede u hroničnu bolest uz koju će oboleli moći nesmetano da obavljaju svoje aktivnosti. Od velike važnosti su nam ARTA lekovi, koji u kombinaciji sa androgen-deprivacionom terapijom (ADT) daju najbolje rezultate kod metastatskog hormon-zavisnog karcinoma prostate. Ova kombinacija lekova značajno odlaže napredovanje bolesti i produžava život, a kvalitet života pacijenata ostaje očuvan.

Zajedno sa lekovima za metastatski kastraciono-rezistentni karcinom prostate, danas raspolažemo terapijom koja je znatno efikasnija nego pre deset godina. Njena primena menja ishod lečenja: pacijenti žive duže, kvalitet života im ostaje očuvan, a smanjuje se i finansijsko opterećenje zbog komplikacija bolesti - naglašava prim. dr Matković.

Savremene metode lečenja raka prostate daju bolje rezultate i u uznapredovalim fazama bolesti Foto: Milena Anđela

- Uz savremene hirurške metode i nove generacije lekova za različite faze bolesti, ishodi lečenja su značajno poboljšani i u uznapredovalim fazama bolesti. Danas se rak prostate u Srbiji leči jednako kao i u drugim evropskim zemljama i na to smo veoma ponosni - zaključuje prof. Džamić.