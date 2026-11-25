U Srbiji sa dijabetesom živi oko 718.500 odraslih osoba, a da kod trećine njih bolest još nije otkrivena

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Zato je poruka ovogodišnjeg Svetskog dana dijabetesa, obeleženog pod sloganom „Rano delovanje kod dijabetesa“, jasna: bolest treba prepoznati na vreme i smanjiti rizik pre nego što nastanu ozbiljne posledice.

Međunarodna federacija za dijabetes procenjuje i da u svetu sa ovom bolešću živi oko 589 miliona odraslih, odnosno svaka deveta osoba uzrasta od 20 do 79 godina. Očekuje se da bi do 2050. godine taj broj mogao da dostigne 853 miliona. Približno 43 odsto obolelih ne zna da ima dijabetes.

Na preventivnim akcijama izmerene vrednosti šećera u krvi i do 24,8 mmol/L

Koliko dijabetes može dugo da ostane neotkriven potvrđuju i iskustva Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda „Plavi krug“.

U okviru 15. manifestacije „Plavi krug oko Ade“, tokom maratona i trke podrške, Udruženje je obavilo 276 merenja šećera u krvi. Kod 12 osoba utvrđene su povišene vrednosti glikemije natašte ili nekoliko sati nakon obroka, što je ukazalo na potrebu za dodatnim ispitivanjem mogućeg poremećaja regulacije šećera u krvi.

- Mnogi ljudi godinama nisu svesni da imaju povišen šećer u krvi, jer simptomi dijabetesa tipa 2 mogu biti blagi ili potpuno izostati. Na jednoj od naših akcija kod osobe koja nije znala da ima problem sa šećerom izmerena je vrednost od 11,9 mmol/L, a kod drugih čak 24,8 mmol/L. Zato je važno da građani ne čekaju pojavu simptoma, već da redovno kontrolišu nivo šećera u krvi - poručuju iz Udruženja „Plavi krug“.

Vrednost izmerena glukometrom nije dovoljna za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Za potvrdu bolesti neophodne su odgovarajuće laboratorijske analize, zbog čega je kod povišenih vrednosti potrebno javiti se lekaru.

Mnogi ljudi godinama nisu svesni da imaju povišen šećer u krvi, jer simptomi dijabetesa tipa 2 mogu biti blagi ili potpuno izostati Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da proveri šećer u krvi

Rizik za razvoj dijabetesa tipa 2 povećavaju porodična istorija bolesti, starija životna dob, višak kilograma, naročito u predelu struka, fizička neaktivnost, povišen krvni pritisaki masnoće u krvi, kardiovaskularne bolesti, dijabetes u trudnoći i sindrom policističnih jajnika.

Smernice preporučuju proveru nivoa šećera u krvi svim odraslim osobama od 35. godine, a i ranije ukoliko imaju višak kilograma i najmanje još jedan faktor rizika.

- Pojačana žeđ, učestalo mokrenje, neobjašnjivo mršavljenje, umor, zamagljen vid, ponavljane infekcije i sporo zarastanje rana mogu ukazivati na dijabetes. Osoba koja primeti ove simptome trebalo bi da se javi lekaru i proveri nivo šećera u krvi, dok kod dece ispitivanje ne bi trebalo odlagati - ističe dr Jelena Stanarčić Gajović, endokrinolog Kliničkog centra za dijabetes i endokrinologiju Srbije.

Dijabetes tipa 2 može se sprečiti ili odložiti

Dijabetes tipa 2 najčešći je oblik ove bolesti i čini više od 90 odsto svih slučajeva dijabetesa u svetu. Njegov razvoj u velikom broju slučajeva može se sprečiti ili odložiti, dok je kod dela obolelih moguće postići i remisiju, posebno u ranijim fazama bolesti.

Predijabetes označava stanje u kojem su vrednosti šećera u krvi više od uobičajenih, ali još ne dostižu granice za dijagnozu dijabetesa. Može se otkriti na osnovu povišene glikemije natašte, rezultata testa opterećenja glukozom ili povećane vrednosti HbA1c, parametra koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi tokom prethodna dva do tri meseca.

Predijabetes najčešće ne izaziva simptome, pa se otkriva tokom rutinskih laboratorijskih analiza Foto: Shutterstock

Predijabetes najčešće ne izaziva simptome, pa se otkriva tokom rutinskih laboratorijskih analiza. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ova stanja opisuje kao intermedijarnu hiperglikemiju, odnosno svojevrsnu „sivu zonu“.

Predijabetes povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, ali prelazak u bolest nije neizbežan. Promena životnih navika, pravilnija ishrana, redovna fizička aktivnost i kontrole mogu značajno da doprinesu sprečavanju ili odlaganju razvoja bolesti.

- Kod osoba sa predijabetesom smanjenje telesne mase za oko pet do sedam odsto, uz održive promene životnih navika, može da smanji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 za 58 odsto - ističe dr Stanarčić Gajović.

Preporuke uključuju veći unos povrća, mahunarki i integralnih žitarica, zamenu zaslađenih napitaka vodom, najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, dovoljno sna i prestanak pušenja.

Stručnjaci savetuju najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno Foto: Shutterstock

Rano delovanje sprečava komplikacije

Dijabetes tipa 2 povećava rizik od srčanog i moždanog udara, oštećenja bubrega, gubitka vida i oštećenja nerava, naročito na stopalima.

Prema rečima dr Stanarčić Gajović, kod pojedinih osoba komplikacije mogu da se razvijaju i pre nego što se dijabetes tipa 2 otkrije. Zbog toga je važno da se već prilikom postavljanja dijagnoze proceni i eventualno prisustvo komplikacija.

Rizik se može značajno smanjiti pravovremenim lečenjem, redovnom kontrolom krvnog pritiska i masnoća u krvi, kao i prestankom pušenja. Važno je obratiti pažnju i na emocionalno opterećenje koje život sa dijabetesom može da donese, jer je i psihološka podrška važan deo sveobuhvatne brige o pacijentu.

Kako izgleda savremeno lečenje dijabetesa?

Savremeno lečenje dijabetesa tipa 2 ima za cilj da spreči ili odloži komplikacije i poboljša kvalitet života. Obuhvata regulaciju šećera u krvi, postizanje i održavanje odgovarajuće telesne mase, kontrolu krvnog pritiska i masnoća, kao i zaštitu srca, krvnih sudova i bubrega.

Ciljevi i plan lečenja određuju se individualno, uz uvažavanje zdravstvenog stanja, životnih navika, potreba i mogućnosti svake osobe.

Prilikom izbora lekova lekar procenjuje njihovu efikasnost i bezbednost, uticaj na srce, bubrege i telesnu masu, kao i potencijalni rizik od hipoglikemije, odnosno previše niskog nivoa šećera u krvi.

Kod osoba koje već imaju bolesti srca ili bubrega, ili povećan rizik od određenih kardiovaskularnih oboljenja, prednost mogu imati lekovi sa dokazanim zaštitnim koristima za ove organe. Njihova primena može biti značajna i kada je ciljni nivo šećera u krvi već postignut.

Kod osoba sa viškom kilograma, uz prilagođenu ishranu i fizičku aktivnost, prednost mogu imati lekovi koji pomažu u smanjenju telesne mase. Terapija se redovno preispituje i prilagođava kako bi bila efikasna, bezbedna i što jednostavnija za svakodnevnu primenu.

Savremeno lečenje dijabetesa tipa 2 ima za cilj da spreči ili odloži komplikacije i poboljša kvalitet života Foto: Shutterstock

Proverite svoj rizik

Udruženje „Plavi krug“ kroz edukacije, preventivne akcije i svakodnevni rad nastoji da građanima približi značaj ranog otkrivanja dijabetesa, ali i ukaže na važnost dostupnosti odgovarajuće terapije, medicinskih pomagala i kontinuirane edukacije za sve osobe koje žive sa ovom bolešću.

Na sajtu Udruženja „Plavi krug“ dostupan je upitnik za procenu rizika od dijabetesa tipa 2, izrađen po uzoru na upitnik Međunarodne federacije za dijabetes.

- Odgovorima na svega osam jednostavnih pitanja, za samo nekoliko minuta možete saznati koliki je vaš rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u narednih deset godina - naglašavaju iz Udruženja „Plavi krug“ i apeluju na što veći broj građana da uradi ovaj kratak test.

Upitnik za procenu rizika dostupan je na adresi: https://upitnik.plavikrug.org/