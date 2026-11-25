Petnaestogodišnja studija povezuje produženo spavanje sa 50 odsto većim rizikom od smrtnosti kod odraslih sa srčanim oboljenjima, ukazujući na njegov potencijal da otkrije skrivene zdravstvene probleme

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Može li dužespavanje biti signal pogoršanja zdravlja? Petnaestogodišnja studija povezuje produženo spavanje sa 50 odsto većim rizikom od smrtnosti kod odraslih sa srčanim oboljenjima, ukazujući na njegov potencijal da otkrije skrivene zdravstvene probleme.

Nedavna studija objavljena u časopisu PLOS One pokazala je da je spavanje devet ili više sati dnevno povezano sa približno 50 odsto većim rizikom od smrti iz svih uzroka, uključujući i one povezane sa srcem i one koji nisu povezani sa srcem, kod odraslih sa srčanim oboljenjima. Poređenje je napravljeno sa osobama koje spavaju sedam do osam sati dnevno.

San se izdvaja kao mogući pokazatelj kardiovaskularnog rizika

Osobe sa srčanim oboljenjima i dalje imaju veću stopu smrtnosti, uprkos preventivnim merama usmerenim na uobičajene faktore rizika, kao što su povišen krvni pritisak, dijabetes, nivo holesterola i pušenje. Zbog toga sve više pažnje privlače promene životnih navika na koje je moguće uticati.

San je jedan od potencijalnih faktora koji se mogu menjati, jer se njegovo trajanje lako i jednostavno procenjuje. Ima važnu ulogu u regulisanju metabolizma, upalnih procesa, autonomnih funkcija i oporavka kardiovaskularnog sistema. I kratko i dugo spavanje u prethodnim istraživanjima povezivani su sa većom učestalošću kardiovaskularnih bolestii prevremenom smrću.

Studije sprovedene na opštoj populaciji u SAD ukazuju na nelinearnu vezu između trajanja sna i smrtnosti iz svih uzroka, kao i smrtnosti povezane sa srcem i one koja nije povezana sa srcem. Novo istraživanje ispitivalo je da li se slični obrasci javljaju i kod osoba koje već imaju srčana oboljenja.

Kod odraslih koji već imaju srčana oboljenja, dugo spavanje može biti pokazatelj dodatnog rizika od smrtnosti Foto: Shutterstock

Praćenje trajanja sna i smrtnosti tokom 15 godina

Autori su koristili podatke iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju iz 2004. godine, povezane sa Nacionalnim indeksom smrtnosti do 31. decembra 2019. godine.

Od 94.597 učesnika istraživanja, 3.287 odraslih osoba imalo je srčano oboljenje i pružilo kompletne podatke. Srčano oboljenje definisano je kao ranije postavljena dijagnoza koronarne bolesti srca, drugog srčanog oboljenja ili srčanog udara, koju su učesnici sami prijavili.

Istraživači su trajanje sna tokom 24 sata podelili u tri kategorije:

- šest sati ili manje

- sedam do osam sati, što je bila referentna grupa

- devet sati ili više

Za analizu su koristili statističke modele koji su postepeno uzimali u obzir demografske karakteristike, zdravstveno stanje i životne navike, uključujući indeks telesne mase (BMI), pušenje, konzumiranje alkohola i fizičku aktivnost. U obzir su uzeti i prateći zdravstveni problemi, poput hipertenzije, dijabetesa, moždanog udara i emfizema pluća.

Istraživači su sproveli i deset dodatnih analiza kako bi proverili pouzdanost dobijenih rezultata. Među ostalim, isključivali su smrtne slučajeve u prve dve godine praćenja, posmatrali pojedine grupe srčanih oboljenja i koristili različite statističke modele.

Autori smatraju da dugo spavanje može biti pokazatelj narušenog zdravstvenog stanja kod osoba koje već imaju povećan rizik od srčanih oboljenja, a ne direktan uzrok smrti Foto: Shutterstock

Spavanje 9 ili više sati povezano je s većim rizikom od smrtnosti

Tokom približno 15 godina praćenja preminulo je 49,4 odsto učesnika. Od ukupnog broja ispitanika, 16,7 odsto umrlo je od uzroka povezanih sa srcem, dok je 32,6 odsto preminulo od drugih uzroka.

U poređenju sa osobama koje su spavale sedam do osam sati, kod onih koje su spavale devet ili više sati zabeležen je veći rizik od smrtnosti, čak i nakon što su uzeti u obzir različiti zdravstveni i životni faktori.

Odnos rizika iznosio je:

- 1,51 za smrtnost iz svih uzroka, odnosno 51 odsto veći rizik

- 1,53 za smrtnost povezanu sa srcem, odnosno 53 odsto veći rizik

- 1,50 za smrtnost koja nije povezana sa srcem, odnosno 50 odsto veći rizik

Međutim, nakon potpunog statističkog prilagođavanja nije utvrđena značajna povezanost kratkog spavanja, odnosno šest sati ili manje, sa smrtnošću. Veza između kratkog sna i smrti od uzroka koji nisu povezani sa srcem uočena je samo u osnovnom modelu, a slabila je kada su u analizu uključeni dodatni faktori.

Autori, ipak, upozoravaju da ovi rezultati ne dovode u pitanje ranija saznanja o štetnim kardiovaskularnim posledicama nedovoljnog sna.

Dodatna analiza pokazala je obrazac u obliku slova U za smrtnost iz svih uzroka i smrtnost koja nije povezana sa srcem. Najniži predviđeni rizik zabeležen je pri približno 6,5 sati sna za smrtnost iz svih uzroka, odnosno pri šest sati i 6,8 sati za smrtnost povezanu sa srcem i onu koja nije povezana sa srcem.

Ipak, ove procene ne utvrđuju koliko je sati sna optimalno niti znače da bi skraćivanje spavanja smanjilo rizik od smrti.

Rezultati su uglavnom bili slični kada su učesnici podeljeni prema starosti, na mlađe od 65 godina i one koji imaju 65 ili više godina, kao i prema polu. Ipak, autori naglašavaju da razlike među pojedinim grupama treba posmatrati oprezno.

U dodatnim analizama duže spavanje dosledno je bilo povezano sa većom smrtnošću. Odnosi rizika za smrtnost iz svih uzroka uglavnom su se kretali od 1,42 do 1,77. U analizi koja je uzimala u obzir način izbora učesnika istraživanja, povećanje rizika bilo je manje i iznosilo je 26 odsto. Povezanost je ostala prisutna i nakon što su iz analize isključeni smrtni slučajevi tokom prve dve godine praćenja. To je donekle umanjilo, ali nije u potpunosti isključilo mogućnost da je osnovna bolest uticala na dobijene rezultate.

Dugo spavanje može ukazivati na postojeće zdravstvene probleme

Autori smatraju da dugo spavanje može biti pokazatelj narušenog zdravstvenog stanja kod osoba koje već imaju povećan rizik od srčanih oboljenja, a ne direktan uzrok smrti.

Među mogućim objašnjenjima navode depresiju, poremećaje disanja tokom spavanja, upalne procese, opštu slabost organizma, istovremeno prisustvo više hroničnih bolesti i opterećenje organizma lekovima.

Istraživači ističu da bi pitanje o trajanju sna moglo da bude jednostavan, brz i jeftin način da se prepoznaju odrasli sa srčanim oboljenjima kojima je potrebna dodatna zdravstvena procena.

Takođe navode da je povećanje rizika od smrtnosti iz svih uzroka za 51 odsto veće od približno 30 odsto, koliko je prijavljeno u ranijoj metaanalizi sprovedenoj na opštoj populaciji. To bi moglo da ukazuje na veću prognostičku vrednost dugog spavanja kod osoba koje već imaju srčane probleme.

Hrkanje može biti znak problema sa disajnim putevima i povećava rizik od srčanih i metaboličkih bolesti Foto: Shutterstock

Samoprocena sna i postojeće bolesti otežavaju tumačenje rezultata

Uprkos značaju istraživanja, autori ukazuju na nekoliko ograničenja. Trajanje sna procenjivali su sami učesnici, i to samo jednom, što ne mora da odražava njihove dugoročne navike spavanja.

Na rezultate su mogli da utiču i drugi faktori koji nisu u potpunosti obuhvaćeni analizom, poput depresije, težine apneje u snu, upotrebe lekova i ozbiljnosti srčanog oboljenja.

Srčana bolest takođe je utvrđivana na osnovu podataka koje su učesnici sami prijavili, a istraživanje je obuhvatilo osobe sa različitim srčanim dijagnozama. Rezultati se, osim toga, odnose samo na osobe koje nisu smeštene u ustanovama za dugotrajnu negu.

Najvažnije je da je reč o opservacionoj studiji, što znači da se na osnovu nje ne može zaključiti da dugo spavanje izaziva veću smrtnost. Moguće je i da je produženo spavanje posledica već narušenog zdravlja.

Dugo spavanje može pomoći u prepoznavanju osoba sa većim zdravstvenim rizikom

Kod odraslih koji već imaju srčana oboljenja, dugo spavanje može biti pokazatelj dodatnog rizika od smrtnosti, kako od uzroka povezanih sa srcem, tako i od drugih uzroka.

Rutinska procena trajanja sna mogla bi da pruži dodatnu mogućnost za prepoznavanje pacijenata sa povećanim rizikom, koji bi inače mogli ostati neprepoznati.