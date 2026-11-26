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Besplatni specijalistički pregledi u Maloj Vrbici kod Kragujevca: Sutra EKG i ultrazvuk stomaka bez knjižice
- UKC Kragujevac i Ministarstvo zdravlja nastavljaju akciju besplatnih specijalističkih pregleda u mobilnoj ambulanti za stanovnike seoskih područja.
- Pregledi će biti u petak, 27. novembra, u Maloj Vrbici kod Doma kulture, od 9 do 14 sati.
- Građanima su dostupni kompletan internistički pregled, EKG i ultrazvuk stomaka, bez zdravstvene knjižice.
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Univerzitetski klinički centar (UKC) Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, nastavlja akciju besplatnih specijalističkih pregleda u mobilnoj ambulanti, namenjenu stanovnicima seoskih područja.
U petak, 27. novembra, medicinski timovi UKC Kragujevac obavljaće preglede u selu Mala Vrbica, kod Doma kulture, od 9 do 14 sati.
Građanima će biti omogućeni:
- kompletan internistički pregled
EKG
ultrazvuk stomaka
Svi pregledi su besplatni, a građani će moći da ih obave i bez zdravstvene knjižice.
Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.kurir.rs
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