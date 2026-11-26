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Napredak medicine u poslednje dve decenije značajno je promenio mogućnosti lečenja karcinoma prostate, mokraćne bešike, bubrega i testisa. Inovativni lekovi, nove kombinacije hemioterapije i imunoterapije, kao i ciljane terapije, doneli su bolje terapijske mogućnosti, duže preživljavanje i očuvanje kvaliteta života obolelih. Ipak, uprkos značajnom napretku, u Srbiji i dalje nisu dostupne sve terapije koje predstavljaju savremeni standard lečenja pojedinih malignih bolesti.

Povodom novembra, meseca u kome se obeležava muško zdravlje, Udruženje pacijenata za borbu protiv raka bešike, prostate, bubrega i testisa “URO TAKT” organizovalo je konferenciju “Kako se postaje šampion?“, sa ciljem da ukaže na značaj prevencije, ranog otkrivanja malignih bolesti kod muškaraca, ali i na mogućnosti i izazove u njihovom savremenom lečenju. Na konferenciji su, pored lekara i pacijanata, govorili i Vanja Bulić, pisac i novinar, a preko video poruke obratio se i naš proslavljeni košarkaš Miroslav Mića Berić.

Od karcinoma mokraćne bešike, prostate, bubrega i testisa u Srbiji godišnje oboli više od 6.000 ljudi, dok oko 2.500 pacijenata izgubi život usled ovih malignih bolesti. Kada se govori o malignim bolestima urogenitalne regije, najveći broj novoobolelih pacijenata kako u svetu, tako i u Srbiji, oboljeva od karcinoma prostate. Nakon toga slede karcinom mokraćne bešike, bubrega i testisa.

Rak testisa najčešće pogađa mlađe muškarce

Jedno od važnih upozorenja stručnjaka odnosi se na rak testisa, koji se najčešće javlja kod mlađih muškaraca, ali uz pravovremeno otkrivanje ima visoku stopu izlečenja. Lično iskustvo sa ovom bolešću podelio je nekadašnji košarkaš Vladimir Petrović, koji se sa dijagnozom suočio u 28. godini.

Vladimir Petrović, nekadašnji košarkaš Partizana i Albe, poznat po impresivnoj evropskoj karijeri, suočio se sa rakom testisa u 28. godini. Promene koje je primetio na vreme navele su ga da odmah potraži lekarsku pomoć, a pravovremena dijagnoza i brzo započeto lečenje bili su od presudnog značaja za njegov oporavak.

Rak testisa počinje kao bezbolna ili blago bolna kvržica na jednom testisu Foto: Shutterstock

- Kada sam imao 28 godina, primetio sam promene na testisima i odmah otišao na pregled. Rak testisa je brzo dijagnostikovan, a već dva dana nakon pregleda operisan sam i odstranjen mi je testis. Nakon toga prošao sam kroz tri ciklusa hemioterapije. Zahvaljujući tome što sam reagovao čim sam primetio prve promene, bolest je otkrivena u početnoj fazi, a najveći deo tumora uklonjen je već operacijom. Moja poruka svim muškarcima je da ne odlažu pregled i da se jave lekaru čim primete bilo kakvu promenu. Što se ranije reaguje, veće su šanse za uspešno lečenje i izlečenje. Pored medicinske pomoći, važni su i mentalna snaga, optimizam i vera u pobedu zdravlja nad bolešću. Pobednički mentalitet mnogo znači u borbi sa bolešću – rekao je naš proslavljeni košarkaš.

Krv u urinu može biti znak raka mokraćne bešike

Pored raka testisa, muškarci su izloženi i drugim malignim bolestima urogenitalnog sistema, među kojima je i karcinom mokraćne bešike, koji se odlikuje agresivnim tokom i često nepovoljnom prognozom. Brzo može da napreduje i da daje metastaze. Kao i sa svim ostalim malignim bolestima, rana dijagnoza znatno poboljšava šanse za uspešno izlečenje. Iz tog razloga, krv u urinu predstavlja jasan signal da bi trebalo posumnjati na rak mokraćne bešike. Pa ipak, kad ljudi primete takvu promenu, obično budu u velikom strahu i ne traže lekarsku pomoć. Totalna hematurija, odnosno kompletno krvav urin je siguran znak koji može da ukaže na ovu bolest.

Karakteristično je da se ovakav urin ne javlja svakodnevno, već povremeno, kod nekih osoba jednom u dva meseca. Izostanak bola je još jedan od razloga zbog kog pacijenti ne traže lekarsku pomoć.

- Kod karcinoma mokraćne bešike, uprkos značajnom napretku koji je donela imunoterapija i njenoj primeni u kombinaciji sa hemioterapijom, dostupnost savremenih terapijskih opcija u Srbiji još nije u potpunosti usklađena sa međunarodnim preporukama. Uvođenje nove kombinacije hemioterapije i imunoterapije na listu RFZO predstavlja važan pomak, ali ostaju potrebe za dodatnim terapijskim mogućnostima, naročito u lečenju uznapredovale i metastatske bolesti. Karcinom prostate je najčešći maligni tumor u muškoj populaciji, a poseban izazov u njegovom ranom otkrivanju predstavlja činjenica da nema specifične simptome koji bi jasno ukazivali na bolest. Tegobe poput učestalog ili otežanog mokrenja mogu biti posledica i dobroćudnog uvećanja prostate, zbog čega je važno da muškarci redovno obavljaju urološke preglede i razgovaraju sa lekarom o određivanju PSA, posebno nakon 40. godine života. Rano otkrivanje bolesti značajno povećava mogućnost uspešnog lečenja. U poslednjim godinama ostvaren je veliki napredak i u lečenju karcinoma prostate, zahvaljujući uvođenju inovativnih lekova, ali i razvoju savremenih hirurških metoda - istakao je prof. dr Zoran Džamić, direktor Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Stručnjaci upozoravaju da se ovi karcinomi često otkrivaju kasno, jer u početku mogu proći bez jasnih simptoma, zbog čega su redovni urološki pregledi i praćenje promena u organizmu veoma važni Foto: Vladislav Mitic/Vladislav Mitic +381653334682

Savremene terapije produžavaju život obolelima, ali nisu sve dostupne u Srbiji

U poslednje dve decenije ostvaren je značajan napredak u lečenju genitourinarnih karcinoma. Uvođenje inovativnih lekova, novih generacija hormonske, ciljane i imunoterapije, kao i njihove kombinacije sa hemioterapijom, značajno je promenilo pristup lečenju ovih bolesti. Kod pojedinih dijagnoza to je omogućilo duže preživljavanje, bolje ishode lečenja i očuvanje kvaliteta života pacijenata.

- Kada je reč o karcinomu prostate, uvođenje novih hormonskih lekova i hemioterapije omogućilo je efikasnije lečenje i u uznapredovalim fazama bolesti. Posebno značajan napredak ostvaren je i u lečenju karcinoma mokraćne bešike. Od oktobra ove godine, pacijentima u Srbiji dostupna je nova kombinacija hemioterapije i imunoterapije za lečenje mišićno invazivnog karcinoma bešike, koja predstavlja važan iskorak u lečenju ove bolesti. Ipak, kada je reč o metastatskom karcinomu bešike, pojedine savremene terapijske mogućnosti koje preporučuju međunarodni vodiči još nisu standardno dostupne našim pacijentima. Slična situacija je i kod metastatskog karcinoma bubrega. Dok savremene evropske preporuke u prvoj liniji lečenja podrazumevaju kombinacije ciljane terapije i imunoterapije ili kombinaciju dve imunoterapije, u Srbiji je u ovoj fazi dostupna monoterapija ciljanom terapijom. Sa druge strane, karcinom testisa je specifičan po tome što se najčešće javlja kod mlađih muškaraca, a uz pravovremenu dijagnozu i odgovarajuće lečenje stopa izlečenja može da dostigne i 95 odsto. Iako je u Srbiji ostvaren značajan napredak u lečenju ovih malignih bolesti, pred nama je još posla kako bi pacijentima bile dostupne sve savremene terapijske opcije koje mogu da doprinesu boljim ishodima lečenja - objasnila je doc. dr Vesna Stojanović, internista onkolog iz Klinika za onkologiju Klničkog centra Niš.

Važno je da svaki pacijent dobije pravovremenu dijagnozu, individualizovan terapijski pristup i mogućnost lečenja u skladu sa savremenim medicinskim preporukama.

Podrška porodice i informisanost važan su deo borbe sa bolešću

Otac Jelene Vukčević, Dragan bio je veoma aktivan, vodio je računa o zdravlju, redovno odlazio na urološke preglede i nije imao karakteristične simptome koji bi ukazivali na malignu bolest. Do dijagnoze karcinoma mokraćne bešike došli su gotovo slučajno, nakon dodatnih pregleda zbog drugih zdravstvenih tegoba.

Rak mokraćne bešike u početku često ne izaziva jasne simptome, a krv u urinu jedan je od najvažnijih znakova upozorenja koji ne treba zanemariti Foto: Shutterstock

- Taj trenutak promenio je život cele porodice, jer smo se, osim sa bolešću, suočili i sa brojnim pitanjima na koja nismo uvek dobijali jasne odgovore. Kada se suočite sa dijagnozom karcinoma, važno je da znate ne samo koju terapiju pacijent prima, već i zašto je baš taj pristup izabran, koji su naredni koraci i šta možete da očekujete tokom lečenja. Posebno je važno da pacijent i porodica budu informisani efektima terapija i da znaju kome mogu da se obrate ukoliko imaju nedoumica. Smatram da je neophodno da postoji osoba koja će koordinisati lečenje, povezivati različite specijaliste i biti podrška pacijentu i njegovoj porodici. Porodica je deo tog procesa i zato mora da bude uključena i informisana. Ne tražimo da donosimo odluke umesto lekara, već da razumemo odluke koje se donose i put kojim naš najbliži prolazi - poručila je Jelena Vukčević, ćerka pacijenta obolelog od karcinoma mokraćne bešike.

Marko Đurić, predsednik Udruženja “URO TAKT ”objasnio je da ovogodišnji slogan “Kako se postaje šampion” predstavlja veru da je za pobedu nad bolešću, pored stručne medicinske pomoći, važno i da pacijent bude informisan, da ima podršku porodice i da ne odustaje.