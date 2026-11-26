U Centru za prevenciju pri Domu zdravlja Valjevo u okviru koga i svakog radnog dana radi Savetovalište za dijabetes i ishranu, svakodnevno svim pacijentima su na raspolaganju po dva lekara

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U Centru za prevenciju pri Domu zdravlja Valjevo u okviru koga i svakog radnog dana radi Savetovalište za dijabetes i ishranu, svakodnevno svim pacijentima su na raspolaganju po dva lekara.

Ukupno deset lekara radi naizmenično, pa po dva lekara iz Opšte službe i Medicine rada Doma zdravlja Valjevo, dežuraju u Savetovalištu za dijabetes i ishranu, od ponedeljka do petka, te osim saveta o dijabetesu rade sa pacijentima na svim praktičnim pitanjima o ovoj bolesti, kao i o prevenciji kao prvom i najznačajnijem aspektu lečenja.

Pacijenti najpre treba da se obrate svom izabranom lekaru da bi obezbedili svoj termin u Savetovalištu za dijabetes, koje radi po principu zakazivanja.

Savetovalište pruža podršku od prvih sumnji do kontrole bolesti

- Za sve ljude koji sumnjaju da imaju problem sa dijabetesom ili su već oboleli i imaju terapiju, nakon izabranog lekara prva sledeća stanica je Savetovalište za dijabetes, nakon koga posle obrade po potrebi se upućuju dalje kod specijalista. Svaki prijavljeni pacijent ima svoj termin i svoje vreme što je vrlo bitno. Imamo dve sestre u savetovalištu koje prvo obrade pacijenta uzimajući neophodne podatke i rade osnovne analize, te tako pripremljen pacijent dolazi kod lekara gde se razgovara u vezi korigovanja ishrane i eventualne terapije. U slučaju da mi to ne možemo, mi imamo više nego dobru saradnju sa našim endokrinolozima iz valjevske bolnice i mi njima u slučaju da je nešto alarmantno šaljemo hitno pacijenta – pojasnila je dr Verica Petrović, dodajući da u Savetovalištu za dijabetes ima dosta hroničara koji dolaze po savetu svojih izabranih lekara.

Dijabetes više nije bolest koja pogađa samo starije osobe. Danas se sve češće dijagnostikuje i kod mlađih muškaraca, često bez jasnih upozoravajućih znakova. Foto: Shutterstock

Novootkriveni pacijenti uče kako da žive s bolešću

- Imamo i dosta pacijenata koji su po prvi put u Savetovalištu za dijabetes gde je tek novootkrivena bolest, te da bi se oni snašli kako treba da postupaju i dobili nova saznanja o dijabetu, radimo sa njima gde objašnjavamo osnovne pojmove. Što se tiče hroničara koji su već pod terapijom, oni dolaze u zavisnosti od potreba. Na tri meseca se radi HBA1C, kontrola proseka šećera i u zavisnosti od njega korekcija terapije. Ponavljam, da koliko je u našim mogućnostima, prema onome što nam Fond od lekova dozvoljava, mi propisujemo terapiju, a za ostalo upućujemo prema potrebama kod subspecijalista endokrinologije – rekla je dr Petrović.

Dr Petrović ističe da je prvi i ključni savet za svakoga da ništa i na svoju ruku ne radi bez konsultacije svog izabranog lekara, a posebno naglasila značaj prevencije.

Dijabetes tiho oštećuje organizam, prevencija je ključna

Živeti bez stresa, koji je jedan od vodećih uzročnika razvoja svih bolesti pa i dijabetesa, gotovo je nemoguće.

- Zbog svega toga i današnjeg savremenog načina života ključna je prevencija. Za nju se zalažemo svi iz primarne zdravstvene zaštite i zato je važan rad i Savetovališta za dijabetes. Dijabet je jedna podmukla bolest koja polako razara sve u organizmu. Svaski čovek trebalo bi da se brine o svom zdravlju na vreme i zato su nam najbitniji ti preventivni pregledi koje obavljamo i u Domu zdravlja i koje organizuje i Zdravstveni centar. Na preventivnim pregledima se najbolje otkrivaju novi slučajevi ne vezano samo za dijabet, nego i ostale hronične i maligne bolesti – navela je dr Petrović, savetujući dalje svu populaciju da jednom godišnje obavezno uradi preventivni pregled i laboratoriju osnovnu.

Ljudi sa dijabetesom rade kontrolne preglede tromesečno ili na šest meseci u zavisnosti od regulacije šećera i od zdravstvenog stanja Foto: Shutterstock

Zato, kaže doktorka, svi koji imaju hronične bolesti trebalo bi i češće da se pregledaju.

- Ljudi sa dijabetesom rade kontrolne preglede tromesečno ili na šest meseci u zavisnosti od regulacije šećera i od zdravstvenog stanja. Kada je stanje stabilno dijabetičari mogu i jednom godišnje da se kontrolišu. Kada su novootkriveni slučajevi dijabetesa u pitanju u Savetovalištu za dijabetes im se zakazuju kontrolni termini i na 15 dana dok se ne ustali terapija i prateći stilovi života i navike neophodni u lečenju dijabetesa. U Savetovalištu za dijabetes pacijenti imaju priliku i da se obuče za korišćenje aparata za merenje glikemije, kao i kasnije ih obučavaju za davanje ozempika i insulina.