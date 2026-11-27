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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Dom zdravlja Niš organizuje besplatne preventivne ORL preglede u subotu, 28. novembra, od 7 do 13.30 časova, bez uputa i zakazivanja

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Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti u subotu, 28.11.2026. godine, od 07.00 do 13.30 časova, na petom spratu Doma zdravlja Niš organizuje akciju „Otvorena vrata“ za preventivne preglede kod specijaliste otorinolaringologije.

U okviru akcije, svim zainteresovanim građanima biće omogućeni pregledi uha, grla i nosa, kao i audiometrija, bez uputa i zakazivanja.

Zašto su važni preventivni ORL pregledi?

Redovne kontrole kod otorinolaringologa važne su za očuvanje zdravlja uha, grla i nosa, ali i za pravovremeno otkrivanje različitih zdravstvenih problema. Promene sluha, zujanje u ušima, učestale upale grla, otežano disanje na nos i dugotrajna zapušenost nosa samo su neke od tegoba koje ne bi trebalo zanemarivati.

Poseban značaj ima i audiometrija, kojom se procenjuje sposobnost slušanja i utvrđuje da li postoji gubitak sluha, kao i njegov stepen Foto: Shutterstock

Poseban značaj ima i audiometrija, kojom se procenjuje sposobnost slušanja i utvrđuje da li postoji gubitak sluha, kao i njegov stepen.