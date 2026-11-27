Otvorena vrata u Domu zdravlja Niš: Besplatni ORL pregledi i provera sluha bez uputa i zakazivanja
Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti u subotu, 28.11.2026. godine, od 07.00 do 13.30 časova, na petom spratu Doma zdravlja Niš organizuje akciju „Otvorena vrata“ za preventivne preglede kod specijaliste otorinolaringologije.
U okviru akcije, svim zainteresovanim građanima biće omogućeni pregledi uha, grla i nosa, kao i audiometrija, bez uputa i zakazivanja.
Zašto su važni preventivni ORL pregledi?
Redovne kontrole kod otorinolaringologa važne su za očuvanje zdravlja uha, grla i nosa, ali i za pravovremeno otkrivanje različitih zdravstvenih problema. Promene sluha, zujanje u ušima, učestale upale grla, otežano disanje na nos i dugotrajna zapušenost nosa samo su neke od tegoba koje ne bi trebalo zanemarivati.
Poseban značaj ima i audiometrija, kojom se procenjuje sposobnost slušanja i utvrđuje da li postoji gubitak sluha, kao i njegov stepen.
Iz Doma zdravlja Niš pozivaju zainteresovane građane da iskoriste ovu mogućnost i obave preventivni pregled bez dodatne administracije i čekanja na redovno zakazivanje.
Izvor: domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.Kurir.rs