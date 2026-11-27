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Genetičko testiranje kod karcinoma dojke ima važnu ulogu u otkrivanju naslednih mutacija koje mogu da utiču na prognozu bolesti i izbor terapije. Rano prepoznavanje mutacija na genima BRCA1 i BRCA2 omogućava primenu ciljanih terapija, koje mogu da poboljšaju ishode lečenja kako kod ranog, tako i kod metastatskog karcinoma dojke. O značaju genetike u dijagnostici i lečenju ove bolesti bilo je reči na predavanju održanom u Biblioteci „Bora Stanković“ u Vranju, u organizaciji Evropa Dona Srbija, u saradnji sa Društvom onkoloških pacijenata Vranje.

Kako se leči nasledni rak dojke?

Dr Mirjana Branković-Magić, predsednica Srpskog foruma za borbu protiv raka dojke Evropa Dona Srbija, istakla je za Kurir da genetika ima bitnu ulogu u lečenju karcinoma dojke, jer postoji i nasledni oblik ove bolesti.

- Nasledni oblik karcinoma dojke leči se nešto drugačije od ostalih oblika ove bolesti. Važno je da pacijentkinje budu upoznate sa njegovim postojanjem i da, ukoliko u porodici imaju slučajeve ove bolesti, posumnjaju na mogućnost naslednog oblika i na vreme se obrate lekaru - objasnila je dr Branković-Magić.

Nasledni oblik karcinoma dojke leči se nešto drugačije od ostalih oblika ove bolesti. Foto: Shutterstock

Kako se testirati?

Dijagnostika naslednih oblika raka dojke, iz uzorka periferne krvi, moguća je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

- Na ovo testiranje pacijentkinju mogu da upute lekari, pre svega iz primarne zdravstvene zaštite, lekari opšte prakse i ginekolozi, kao i lekari iz ambulantnih konzilijuma Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ali i iz konzilijuma drugih ustanova. Vranje potpada pod UKC Niš - pojasnila je za Kurir dr Mirjana Branković-Magić.

PARP inhibitori

Medikalni onkolog prim. dr Snežana Šušnjar, koja je do skoro radila u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, govorila je za Kurir o novim terapijskim pristupima koji se zasnivaju na genetici.

- Lekovi iz grupe koja se naziva PARP inhibitori pokazali su se naročito efikasnim u lečenju ranog i kasnog, odnosno metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su nosioci naslednih mutacija na genima BRCA1 i BRCA2 - objasnila je dr Šušnjar.

Dr Šušnjar naglašava da su PARP inhibitori posebno efikasni kod pacijentkinja sa naslednim mutacijama na genima BRCA1 i BRCA2, jer ove genetičke promene utiču na sposobnost tumorskih ćelija da popravljaju oštećenja DNK.

Cilj takve terapije je smanjenje rizika od povratka bolesti Foto: Shutterstock

- U lečenju metastatskog karcinoma dojke koriste se dva leka iz ove grupe, a to su olaparib i talazoparib, koji mogu značajno da produže period do napredovanja bolesti. Olaparib se primenjuje i kao adjuvantna terapija, odnosno dodatno lečenje nakon operacije, kod pacijentkinja koje ispunjavaju odgovarajuće kriterijume. Cilj takve terapije je smanjenje rizika od povratka bolesti, a rezultati kliničkih istraživanja pokazali su da može da doprinese i produženju ukupnog preživljavanja - kaže dr Šušnjar.