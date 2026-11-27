Kako genetičko testiranje menja lečenje raka dojke: Nove terapije šansa za duže preživljavanje
- Genetičko testiranje otkriva nasledne mutacije BRCA1 i BRCA2 i pomaže u izboru terapije kod raka dojke.
- PARP inhibitori, poput olapariba i talazopariba, posebno su efikasni kod pacijentkinja sa tim mutacijama i mogu da uspore napredovanje bolesti.
- Testiranje iz krvi dostupno je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, uz uput lekara.
Genetičko testiranje kod karcinoma dojke ima važnu ulogu u otkrivanju naslednih mutacija koje mogu da utiču na prognozu bolesti i izbor terapije. Rano prepoznavanje mutacija na genima BRCA1 i BRCA2 omogućava primenu ciljanih terapija, koje mogu da poboljšaju ishode lečenja kako kod ranog, tako i kod metastatskog karcinoma dojke. O značaju genetike u dijagnostici i lečenju ove bolesti bilo je reči na predavanju održanom u Biblioteci „Bora Stanković“ u Vranju, u organizaciji Evropa Dona Srbija, u saradnji sa Društvom onkoloških pacijenata Vranje.
Kako se leči nasledni rak dojke?
Dr Mirjana Branković-Magić, predsednica Srpskog foruma za borbu protiv raka dojke Evropa Dona Srbija, istakla je za Kurir da genetika ima bitnu ulogu u lečenju karcinoma dojke, jer postoji i nasledni oblik ove bolesti.
- Nasledni oblik karcinoma dojke leči se nešto drugačije od ostalih oblika ove bolesti. Važno je da pacijentkinje budu upoznate sa njegovim postojanjem i da, ukoliko u porodici imaju slučajeve ove bolesti, posumnjaju na mogućnost naslednog oblika i na vreme se obrate lekaru - objasnila je dr Branković-Magić.
Kako se testirati?
Dijagnostika naslednih oblika raka dojke, iz uzorka periferne krvi, moguća je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.
- Na ovo testiranje pacijentkinju mogu da upute lekari, pre svega iz primarne zdravstvene zaštite, lekari opšte prakse i ginekolozi, kao i lekari iz ambulantnih konzilijuma Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ali i iz konzilijuma drugih ustanova. Vranje potpada pod UKC Niš - pojasnila je za Kurir dr Mirjana Branković-Magić.
PARP inhibitori
Medikalni onkolog prim. dr Snežana Šušnjar, koja je do skoro radila u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, govorila je za Kurir o novim terapijskim pristupima koji se zasnivaju na genetici.
- Lekovi iz grupe koja se naziva PARP inhibitori pokazali su se naročito efikasnim u lečenju ranog i kasnog, odnosno metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su nosioci naslednih mutacija na genima BRCA1 i BRCA2 - objasnila je dr Šušnjar.
Dr Šušnjar naglašava da su PARP inhibitori posebno efikasni kod pacijentkinja sa naslednim mutacijama na genima BRCA1 i BRCA2, jer ove genetičke promene utiču na sposobnost tumorskih ćelija da popravljaju oštećenja DNK.
- U lečenju metastatskog karcinoma dojke koriste se dva leka iz ove grupe, a to su olaparib i talazoparib, koji mogu značajno da produže period do napredovanja bolesti. Olaparib se primenjuje i kao adjuvantna terapija, odnosno dodatno lečenje nakon operacije, kod pacijentkinja koje ispunjavaju odgovarajuće kriterijume. Cilj takve terapije je smanjenje rizika od povratka bolesti, a rezultati kliničkih istraživanja pokazali su da može da doprinese i produženju ukupnog preživljavanja - kaže dr Šušnjar.
Stručnjaci naglašavaju da nije dovoljno da pacijentkinja ima bilo kakvu BRCA mutaciju da bi automatski bila kandidat za ove lekove. Odluka zavisi od tipa karcinoma, stadijuma bolesti, rezultata genetičkog testiranja i drugih medicinskih kriterijuma.