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Na Klinici za radijacionu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine prvi put u Srbiji sprovedena je stereotaksična radioablacija ventrikularne tahikardije (STAR – Stereotactic Arrhythmia Radioablation), u saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Stereotaksična radioablacija srčane aritmije (poznata i kao stereotactic arrhythmia radioablation – STAR) predstavlja novu, neinvazivnu metodu lečenja određenih ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, objavljeno je na Instagram nalogu Instituta za onkologiju Vojvodine.

Najjednostavnije rečeno, to je postupak u kome se pomoću precizno usmerenog zračenja deluje na veoma mali deo srčanog tkiva koji izaziva aritmiju, sa ciljem da se prekine nastanak ili širenje nepravilnih električnih impulsa.

Precizno usmereno zračenje deluje na veoma mali deo srčanog tkiva koji izaziva aritmiju Foto: IG/institut.za.onkologiju

Kod kojih aritmija se primenjuje?

Stereotaksična radioablacija (STAR) predstavlja inovativnu, neinvazivnu metodu lečenja ventrikularne tahikardije, ozbiljnog poremećaja srčanog ritma koji može biti životno ugrožavajući. Primenjuje se kod pažljivo odabranih pacijenata kod kojih su standardne kardiološke metode lečenja iscrpljene ili nisu dale zadovoljavajuće rezultate.

Uglavnom se primenjuje kod pacijenata koji imaju tešku, ponavljajuću ventrikularnu tahikardiju (opasnu ubrzanu srčanu aritmiju), naročito kada lekovi ne uspevaju da kontrolišu aritmiju, ako klasična kateterska ablacija nije uspela, kada se aritmija ponavlja uprkos više prethodnih ablacija ili ako postoje anatomske prepreke zbog kojih se kateterska ablacija ne može bezbedno izvesti.

Visoke doze zračenja precizno se usmeravaju na područje srčanog tkiva

Ovaj značajan medicinski poduhvat predstavlja važan iskorak u primeni savremenih terapijskih metoda kod pacijenata sa složenim poremećajima srčanog ritma i potvrđuje značaj multidisciplinarne saradnje različitih medicinskih specijalnosti, navodi se na Instagram nalogu Instituta za onkologiju Vojvodine.

Za razliku od klasičnih interventnih procedura, ova metoda omogućava precizno usmeravanje visoke doze zračenja na područje srčanog tkiva povezano sa nastankom aritmije, sa ciljem smanjenja učestalosti i težine poremećaja srčanog ritma.

Važan korak u razvoju visokospecijalizovane medicine u Srbiji Foto: IG/institut.za.onkologiju

Saradnja sa stručnjacima iz Slovenije i Nemačke

Posebnu zahvalnost stručnjaci Instituta za onkologiju Vojvodine uputili su kolegama sa Onkološkog instituta u Ljubljani (Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija), koji su pružili dragocenu stručnu pomoć i podršku tokom procesa planiranja zračne terapije, kao i timu Univerzitetske klinike Šlezvig-Holštajn (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) u Kilu, Nemačka, na značajnom doprinosu realizaciji ove zahtevne procedure.

Uspešno sprovođenje ove metode ističe važnost bliske saradnje elektrofiziologa, aritmologa, radijacionih onkologa i medicinskih fizičara, čija su zajednička znanja i iskustva neophodna za planiranje i izvođenje ovako složenih terapijskih postupaka.