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Cilj akcije je da se zdravstvena zaštita učini dostupnijom stanovnicima seoskih sredina

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Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom na terenu, a od sutra, 30. novembra, do 21. decembra meštani 16 niških sela moći će da obave niz besplatnih zdravstvenih pregleda u svojim mestima.

U okviru akcije građanima će biti omogućeni ultrazvučni pregled štitne žlezde, kontrola vida, laboratorijska dijagnostika, merenje krvnog pritiska, EKG i pregled lekara opšte medicine, saopšteno je iz Doma zdravlja Niš.

Pregledi će se u svim selima obavljati od 9 do 12 časova, prema sledećem rasporedu:

30. novembar – Suvi Do

1. decembar – Vukmanovo

2. decembar – Berbatovo

3. decembar – Gabrovac

4. decembar – Pasi Poljana

7. decembar – Bubanj Selo

8. decembar – Gornje Međurovo

9. decembar – Donje Međurovo

10. decembar – Krušce

11. decembar – Lalinac

14. decembar – Lalinske pojate

15. decembar – Mramor

16. decembar – Mramorski potok

17. decembar – Čokot

18. decembar – Donje Vlase

21. decembar – Novo Selo

EKG pregled može da ukaže na poremećaje srčanog ritma i druge nepravilnosti u radu srca Foto: Shutterstock