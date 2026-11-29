Besplatni pregledi u 16 niških sela: Od sutra ultrazvuk štitne žlezde, EKG i analize krvi po ovom rasporedu
Mobilna ambulanta Doma zdravlja Niš nastavlja sa radom na terenu, a od sutra, 30. novembra, do 21. decembra meštani 16 niških sela moći će da obave niz besplatnih zdravstvenih pregleda u svojim mestima.
U okviru akcije građanima će biti omogućeni ultrazvučni pregled štitne žlezde, kontrola vida, laboratorijska dijagnostika, merenje krvnog pritiska, EKG i pregled lekara opšte medicine, saopšteno je iz Doma zdravlja Niš.
Pregledi će se u svim selima obavljati od 9 do 12 časova, prema sledećem rasporedu:
- 30. novembar – Suvi Do
1. decembar – Vukmanovo
2. decembar – Berbatovo
3. decembar – Gabrovac
4. decembar – Pasi Poljana
7. decembar – Bubanj Selo
8. decembar – Gornje Međurovo
9. decembar – Donje Međurovo
10. decembar – Krušce
11. decembar – Lalinac
14. decembar – Lalinske pojate
15. decembar – Mramor
16. decembar – Mramorski potok
17. decembar – Čokot
18. decembar – Donje Vlase
21. decembar – Novo Selo
Cilj akcije je da se zdravstvena zaštita učini dostupnijom stanovnicima seoskih sredina, kao i da se preventivnim pregledima na vreme otkriju eventualni zdravstveni problemi.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kuir.rs
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