STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Uzimanje vitamina C bez saveta s lekarom može podstaći rast RAKA PLUĆA

Pacijenti koji imaju dijagnostikovan karcinom pluća ne bi trebalo da bez saveta lekara uzimaju suplemente sa vitaminima C i E, jer bi to moglo da utiče na napredovanje bolesti, upozoravaju lekati.

Švedski naučnici naglasili su da pacijenti sa bilo kojim oblikom raka treba da izbegavaju uzimanje dodataka sa vitaminima C i E bez saveta sa lekarima. Studija objavljena u The Journal of Clinical Investigation, sprovedena je na obolelim miševima kojima su doadvani vitaqmini koje su već dobijali kroz ishranu, prenosi The Sun.

Istraživači su otkrili da što je veći nivo vitamina u sistemu miševa, to se više novih krvnih sudova formira unutar tumora, što bi na kraju moglo da podstavke razvoj bolesti.

Autor studije Dr Martin Bergo sa instituta Karolina u Švedskoj, rekao je:

- Danas u društvu mnogi ljudi se trudi das e hrani zdarvo, da uzima suplemente i smutije. Ukoliko sve to praktikujete, možete obezbediti telu potrebne doze vitamina. Oni su jako važni za pravilan zrad našeg organizma.

Ukoliko biste recimo oduzeli sve antioksidanse u hrani razboleli biste se iz niza razloga, a to bi uticalo na rak - izjavio je dr Bergo za New Scientist.

Vitamin C štiti ćelije, održava kožu zdravom, kao i krvne sudove, kosti, hrskavicu foto: Profimedia

Koliko vitamina je dovoljno?

Vitamimn C se uglavnom nalazi u voću i povrću kao što je limun, paprika, jagode, crna ribizla, broloki, krompir. On deluje tako što štiti ćelije, održava kožu zdravom, kao i krvne suvode, kosti, hrskavicu i podstiče zarastanje rana.

Prema NHS (National Health Service), odraslima od 19 do 64 godine potrebno ej oko 40 mg vitamina C dnevno. Trebalo bi da je većina ljudi u mogućnosti da te potrebne količine vitamina C dobiju kroz ishranu.

Vitami E može se naći u biljnim uljima, orasima, semenkama i žitaricama. Pomaže u održavanju zdralja kože i očiju i jača imuni sistem. Ženama je dnevno potrebno oko 3 mg ovog vitamina a muškarcima oko 4mg, što znači da se u većini slučajeva može obezbediti kroz ishranu i nije potrebna dodatna suplementacija.

(kurir.rs/thesun.co.uk/newscientist.com)