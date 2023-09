HPV VAKCINU ZA GODINU DANA PRIMILO 27.000 DECE: To nije dovoljno u zemlji gde dve žene dnevno umru od raka grlića materice

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) efekat zaštite od virusa nakon imunizacije može biti i do 95 odsto, saopšteno je na današnjem skupu u organizaciji Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” i Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori” u Beogradu.

Prvom dozom vakcine protiv HPV-a, do sada, vakcinisano je 14.171 dete uzrasta od 9-14 godina, a drugom dozom njih 7.649. Kada je reč o deci uzrasta od 14-19 godina, ova vakcina se daje u tri doze. U toj životnoj dobi, prvu dozu je primilo 12.023 dece, drugu 10.920, dok je trećom dozom vakcinisano 6.670 dečaka i devojčica. Međutim, da bi se efekti vakcinacije odrazili na smanjenje stope oboljevanja od bolesti izazvnih HPV-om potrebno je da obuhvat imunizacije ciljne populacije bude veći.

Prve simptome raka grlića materice dobijaju sve mlađe žene

Naime, u državama koje su ovu vakcinu uvele pre 15 i više godina i gde obuhvat vakcinisane dece iznosi 80=90 odsto, učestalost oboljevanja i smrti od raka grlića materice i drugih oboljenja izavanih HPV višestruko je smanjena. U Srbiji, na žalost, 1.500 žena godišnje oboli, a više od 700 premine od posledica ove bolesti, i pored toga što imamo dostupno efikasno „oružje“ u rukama. Najalarmantniji je podatak jeste da sada, prve simptome raka grlića materice, najčešće dobijaju žene u dobi od 32. do 35. godine života, u odnosu na period od pre nekoliko decenija kada je ovaj tip karcinoma bio učestaliji kod žena u kasnijoj životnoj dobi. Treba imati u vidu da je visok obuhvat imunizacije dečaka takođe veoma bitan jer je dokazano da postoji povećana stopa oboljevanja od raka anusa, penisa i usne duplje, za šta je takodje odgovorna HPV infekcija.

- Država je o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje omogućila vakcinaciju devojčica i dečaka protiv HPV-a. Dosadašnji odziv na imunizaciju protiv ove infekcije je, međutim, vrlo slab. Mnogi roditelji ne znaju da imaju mogućnost besplatne HPV imunizacije za svoju decu. Upravo današnji skup kojem prisustvuje više od 200 lekara, pedijatara i ginekologa iz cele Srbije, kao i predstavnici zdravstvenih institucija na čelu sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete i RFZO, treba da omogući presek stanja i predloži rešenja za veći obuhvat HPV vakcinacije kako bismo zaštitili decu, jer je rak grlića materice jedini rak koji možemo prevenirati jednostavnom imunizacijom. Kao osoba koja vodi udruženje pacijentkinja i koja je preživela rak, apelujem na roditelje da vakcinišu i zaštite svoju decu. – istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”.

Kod dece podstičemo zdrave navike

Ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je značaj bolje informisanosti i rušenja predrasuda koje roditelji ili adolescenti imaju u pogledu vakcinacije protiv HPV virusa.

- Od samog početka nacionalne javnozdravstvene kampanje Ministarstvo prosvete i škole rado daju svoj doprinos i podršku promotivnim i informativnim aktivnostima i dijalogu izmedju različitih aktera da bi se razumelo zbog čega je HPV vakcinacija važna. Ove aktivnosti postaju deo naših nastojanja da kod dece podstičemo zdrave životne stilove i promovišemo zdravstvenu pismenost – rekla je prof. dr Đukić Dejanović.

Imunizacija je jedino rešenje protiv virusnih infekcija

Državni sekrtetar u Ministarstvu zdravlja, dr Mirsad Đerlek napomenuo je da se protiv virusnih infekcija za sada jedino možemo boriti imunizacijom, odnosno prevencijom bolesti i da smo na tom polju napravili veliki pomak. - Kao što znate država ulaže novac u kontinuirano unapređenje zdravstvenog sistema, poslednjih nekoliko godina uloženo je više od milijardu eura kada su investicioni kapitalni projekti u pitanju, kadrovi, a od prošle godine obezbeđena je i besplatna vakcinacija protiv HP virusa za starosnu grupu od 9 do 19 godina. Ovo pokazuje koliko država razmišlja o zdravlju svojih građana, da želimo da unapredimo kvalitet zdravstvene zaštite i da poboljšamo zdravstene usluge koje pružamo. Država se potrudila da nabavi najsavremeniju vakcinu i problem sa niskom stopom vakcinacije, mislim da možemo da prevaziđemo, jer su mnogobojne svetske studije pokazale da je ovo bezbedna vakcina, da čak u 90 odsto slučajeva sprečava pretkancerogena i kancerogena stanja. Ipak, nadam se da ćemo sledeće godine moći da se pohvalimo mnogo boljim rezultatima, ali ne treba da budemo nezadovoljni, jer smo za prvih godinu dana napravili prvu stepenicu i počeli ozbiljno da se bavimo prevencijom raka grlića materice – istakao je dr Đerlek.

HPV vakcina je prva preporučena vakcina koja je uvedena o trošku države

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) prof. dr Sanja Radojević Škodrić rekla je da je vakcinacija protiv HPV je jedna od najvažnijih stvari koje su se desile u našem zdravstvenom sistemu.

- HPV vakcina je prva preporučena vakcina koja je uvedena o trošku države i to je prvi inovativni lek koji je uveden na listu lekova kao lek za prevenciju. U odnosu na druge države mi smo uveli o trošku osiguranja odmah devetovalentnu vakcinu, dok neke države još uvek koriste četvorovalentnu vakcinu. Pravo na vakcinaciju u Srbiji imaju dečaci i devojčice, dok u mnogim državama to pravo imaju samo devojčice. Ipak, po najnovijim podacima dečaci su veći prenosioci HPV infekcija, jer svaki treći dečak posle 15. godine života je zaražen makar jednim HPV sojem virusa. Takođe uveli smo u odnosu na druge države najveći starosni opseg o trošku države. Međutim, kada pogledamo rezultate koje smo dobili od Instituta Batut, da je 26.000 dečaka i devojčica vakcinisano, a od toga 20.000 devojčica, to jeste pomak, ali ne možemo da kažemo da smo zadovoljni ovakvim opsegom imunizacije i mislim da treba da nastavimo, da intenziviramo imunizaciju i da ona bude ujednačenija po celoj Srbiji. Kada se pogledaju podaci, samo veći gradovi kao što su Beograd, Novi Sad, Kragujevac imaju adekvatnu imunizaciju, dok su u ostalim krajevima jako loši rezultati. Ono što se pokazalo kao efikasno jesu HPV karavani imunizacije, jer se vakcinacija povećavala u mestu u kome se taj karavan održavao. To znači da jedna od mera koja treba da se primenjuje jeste upravo stalno informisanje građana – zaključila je prof. dr Radojević Škodrić.

Zdravstveni radnici da daju snažnu preporuku za HPV vakcinaciju

Mr sci. med Goran Vukomanović, pedijatar UDK Tiršova ističe iskustvo drugih zemalja u HPV imunizaciji.

– Države kao što su Australija i skandinavske zemlje koje su sa HPV vakcinacijom krenule pre 10 i više godina, pokazuju da je oboljevanje smanjeno za 95 odsto, a rak grlića materice gotovo iskorenjen. Ako za ovako tešku bolest postoji vakcina, treba iskoristi tu mogućnost i sprečiti svaki mogući rizik od oboljevanja. Iz tog razloga podsećam pedijatre, iako ogromna većina to zna, da objasne roditeljima benefite koje HPV imunizacija donosi njihovom detetu i zaštite ih od raka. Iako je uloga medija i društvenih mreža sve veća, sva istraživanja jednoglasno govore da su pedijatri i dalje osobe kojima roditelji najviše veruju kada je reč o preporuci o HPV vakcinaciji. Stoga je naša zakonska obaveza da HPV vakcinu preporučimo svakom roditelju za dete uzrasta od 9 do 19 godinaa – apeluje dr Vukomanović.

U Americi došlo do pada oboljevanja od raka grlića

Predavanje za lekare iz Srbije održao je i prof. dr Alexander Kenet, profesor Univerziteta na Floridi i načelnik klinike za infektivne bolesti Nemours dečije bolnice u Vilmingtonu, Delaver, SAD.

- Važno je zapamtiti da roditelji u Srbiji, kao i roditelji širom sveta, žele da urade ono što je najbolje za svoju decu. Istraživanja su pokazala da će većina roditelja prihvatiti vakcinaciju za svoju decu ako dobiju snažnu preporuku od lekara svog deteta. Zbog toga je od suštinskog značaja da zdravstveni radnici prihvate ovu činjenicu i daju snažnu preporuku za HPV vakcinaciju roditeljima. Od 1990. u SAD, stope raka grlića materice su se polako smanjivale, uglavnom zahvaljujući skriningu raka grlića je došlo do materice. Nedavno je primećen značajan pad oboljevanja među mladim ženama, koje su primarna grupa koja ispunjava uslove za vakcinaciju protiv HPV-a. Zbog toga stručnjaci predviđaju značajan pad stope raka grlića materice u narednom periodu – ističe prof. dr Alexander Kenet.