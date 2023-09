PRED NAMA JE SEZONA GRIPA A KOVID SE ZAHUKTAVA: Epidemiolog otkriva kako da se efikasno zaštitimo

Virus gripa za sada još uvek nije potvrđen u Srbiji, a njegova sezona obično traje od oktobra do maja, kada Institut za javno zdravlje sprovodi epidemiološki nadzor.

- S obzirom na to da se registruje i porast respiratornih infekcija, u narednom periodu možemo očekivati da će se registrovati i grip, ali za sada još uvek nemamo potvrđene slučajeve obolelih - kaže dr Milunka Milinković, epidemiolog za RTS.

Prethodne sezone prvi slučaj je registrovan već početkom novembra a pik epidemijskog talasa je dostignut već u januaru mesecu, a maksimum epidemijskog talasa je bio u februaru-martu mesecu.

Uvodi se testiranje

Međutim, prethodnih nedelja se beleži povećan broj zaraženih kovidom. U pitanju su najčešće blage do srednje teške forme bolesti i na osnovu kliničke slike nije moguće razlikovati da li se radi o infekciji virusom gripa ili kovidom, napominje doktorka Milinković. Zato se uvodi testiranje i na osnovu toga se vrši diferencijalna dijagnoza.

- Prethodne sezone na osnovu podataka iz populacionog nadzora odnosno 2022. godine je registrovano 350.000 oboljenja sličnih gripu. A što se tiče podataka o broju vakcinisanih osoba, 304.000 je ukupno vakcinisano u Republici Srbiji i to 70 odsto njih su lica starija od 65 godina - navodi doktorka.

Dodaje i da su to uobičajne brojke i to su podaci o pacijentima koji su imali oboljenja slična gripu jer se ne testira svaka respiratorna infekcija kako bi se potvrdio grip.

Vakcinacija se preporučuje početkom sezone foto: Shutterstock

Vakcine će biti u domovima zdravlja do polovine oktobra

Vakcine bi trebalo da stignu domove zdravlja prvo polovina oktobra meseca u skladu sa planom potreba koje su iskazale zdravstvene ustanove, dodaje doktorka. Vakcinacija se prvenstveno preporučuje trudnicama, pacijentima sa hroničnim oboljenjima kao što su kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti, osobama sa malignitetima, imunokompromitovanim osobama, osobama sa hroničnim neurološkim bolestima, sa metaboličkim bolestima uključujući dijabetes i naravno osobama starijima od 65 godina.

Takođe, preporučuje se zdravstvenim radnicima, zaposlenima u gerontološkim centrima i licima smeštenima u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite.

- Kao i svaka vakcina, možemo reći da nije 100 posto efikasna, ali je značajno da redukuje hospitalizaciju i smrtnost. S obzirom na to da svake godine dolazi do sitnih promena u samom virusu, a pošto vakcinalni imunitet ili imunitet nakon preležane infekcije je od šest do 12 meseci, stoga se savetuje svake sezone vakcinacija i preporučuje se da se osobe vakcinišu pred početak sezone, s obzirom da je potrebno dve do tri nedelje za sticanje imuniteta - ističe dr Milunka Milinković.

