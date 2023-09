ZA ZDRAVIJU BUDUĆNOST: Beograd dobio prvo BIOLOŠKO POSTROJENJE za preradu otpadnih voda

U prusustvu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i njenih saradnika, kao i direktora „Smurfit Kappa Group“ za Evropu Saverio Majera, pušteno je u pogon prvo industrijsko biološko postrojenje za preradu otpadnih voda.

Vrednost ovog projekta je pet miliona evra i predstavlja deo kampanje „Stvaramo budućnost zajedno sa prirodom“ kojom ova kompanija želi da pokaže privrženost očuvanju životne sredine, održivom poslovanju i društvenoj odgovornosti.

Saverio Majer, direktor ove kompanije za Evropu rekao je da otvaranje ovog modernog postrojenja predstavlja posvećenost održivom korišćenju voda.

- Mi smo ponosni što smo prva kompanija koja donosi ovakav inovativni sistem prečišćavanja vode u Srbiju, kao deo našeg kontinuiranog investiranja u održivu proizvodnju i proizvode. Smurfit Kappa će nastaviti da vodi našu industriju ka još inovativnijim i održivim metodama tretiranja vode - rekao je Saverio Majer.

Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije istakla je značaj otvaranja prvog industrijskog biološkog postrojenja za preradu otpadnih voda:

- Danas je važan dan za zaštitu životne sredine u Beogradu, ali i u celoj Srbiji. Ovo je dan koji predstavlja prekretnicu za održivi razvoj u našoj zemlji. Do 2025. godine sve kompanije imaju rok za uvođenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Smurfit Kappa je to uradila dve godine pre roka i to izgradnjom prvog industrijskog biološkog postrojenja. Ovo je primer kako svi privrednici u Srbiji treba da se usklade sa politikom održivog razvoja - istakla je premijerka.

Milan Marković, generalni direktor kompanije zahvalio se radnicima koji su kvalitetno završili izgradnju postrojenja koje će biti ponos kompanije ali i Beograda.

- Kako bi bolje upravljali procesom prečišćavanja otpadnih voda i imali parametre koji su i bolji od onoga što propisuje Evropska zakonska regulativa odlučili smo da pokrenemo najsavremeniju tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda - rekao je Milan Marković.