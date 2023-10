KORONA SE NIJE VRATILA, ONA JE STALNO TU: Ali bolest sada ima blaži oblik, kaže virusolog prof. dr Nada Kuljić Kapulica

- To što se događa sada i što se povremeno događalo je da se virus evoluciono menja. Virus pravi praktično određene promene, da bi bolje i lakše dospeo do našeg organizma. To su te mutacije, varijacije, varijante i podvarijante, istakla je dr Kuljić Kapulica gostujući u Beogradskoj hronici RTS-a.

Prema njenim rečima, virus to pravi samo zbog toga da što pre dođe do osetljivog organizma.

Na početku je korona virus imao lak posao

- Na početku, novi korona virus imao je lak posao, s obzirom na to da je populacija bila imunološki nevina, nije bila u sudaru sa virusom, nismo imali specifičnu odbranu, kaže ona.

Navodi da je virus bio bez jarma, slobodno je napadao ljude. Kako je odmicao tok pandemije, i kako su ljudi obolevali, određeni deo ljudi je sticao imunitet.

- Sticao se imunitet i vakcinom, tako da ovog trenutka virus ima barijeru, mora da se bori sa našim organizmom jer svi ljudi imaju određenu dozu imuniteta bilo od preležane bolesti, bilo od vakcine, s obzirom na to da je masa ljudi u svetu dobila vakcinu – znači ima određenu dozu imuniteta, objasnila je dr Kuljić Kapulica.

foto: Shutterstock

Virus pravi meandre

Na postavljeno pitanje da li sada postoji imunitet kod ljudi, odgovara potvrdno i dodaje da ne mora biti imunitet u vidu antitela, ima i drugih vidova imuniteta, i zbog toga virus mora da pravi krivine, meandre, podvarijante, da se menja kako bi mogao da inficira našu ćeliju.

- Sve ono što se sada događa i što se događalo u proteklom periodu je praktično manevar virusa, jedan od mehanizama virusa je kako da inficira ćeliju, da se menja, pojašnjava ona.

Kod ovog virusa menja se onaj deo koji se direktno vezuje na naše receptore – "S" protein, deo virusa koji se direktno vezuje na ćeliju.

Registrujemo varijante koje su označene slovima alfa, beta, gama, delta, onda je došao omikron i on se zadržao.

Lakši prenos, blaža klinička slika

Dr Kuljić Kapulica kaže da se moraju izučavati promene, da se vidi kakve će promene biti na našem organizmu.

"Postavljamo pitanje kakva je bolest koju ova varijanta donosi. Bolest nije opasna, trenutni period virusa je takav da on stagnira na određenom stepenu patogenosti i sve te varijante daju blaži oblik bolesti, mali broj pacijenata leži u bolnici", rekla je dr Kuljić Kapulica i dodala da teške kliničke slike ima manji broj pacijenata.

Dalje, navodi da se postavlja pitanje da li nove varijante smanjuju dijagnostičku efikasnost, da li su testovi prema koronavirusu efikasni ili se zbog mutacija događa da testovi nisu ispravni.

Pitanje je i da li mutacije deluju na efekat antivirusne terapije.

Tok virusa

Govoreći o toku virusa, ispričala je ono što je pročitala. Jedan pacijent koji je tri puta bolovao od koronavirusa napisao je na Tviteru: prvi put kad sam imao koronu hteo sam da umrem, drugi put je bilo kao grip, a treći put nisam ni razmišljao o tome.

Nošenje maski u prodavnicama

Dr Kuljić Kapulica kaže da sve u životu treba raditi sa merom, pa i ovo. U bolnicama treba da se nose maske i zbog drugih infektivnih agenasa, ističe ona.

Odgovarajući na pitanje zašto ljudi nose maske u prodavnicama, u prevozu kaže da je to individualni izbor pacijenta a isto tako strah kod nekih ljudi je posebno zastupljen i na to se ne može uticati.

(Izvor: RTS/ Kurir.rs)