PREDSTAVLJENA PUBLIKACIJA "HPV ATLAS": U Srbiji vakcinisamo samo 5 % dečaka i devojčica koji su kandidati za vakcinu

Publikaciju „HPV atlas“, koja je danas prezentovana u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, objavljuje Evropski parlamentarni forum, mreža poslanika širom Evrope, sa sedištem u Briselu.

Aktivnosti 47 evropskih država, u koju se sada svrstala i Srbija, rangiraju se na polju prevencije oboljenja izazvanih HPV, prema parametrima koji pokazuju nivo uspešnosti koje države sprovode u prevenciji raka grlića materice i ostalih kancera izazvanih humanim papiloma virusima.

Kada je reč o našoj zemlji, ono što je istaknuto u „HPV atlasu“ jeste da je vakcina protiv HPV preporučena i finansirana od strane države kako za devojčice, tako i za dečake, dok je u mnogim lošije rangiranim zemljama vakcina isključivo namenjena samo devojčicama. Međutim, ono što je ustanovljeno kao nešto šta može da se poboljša, jeste organizovani skrining na rak grlića materice, koji u našoj zemlji ne funkciniše, već žene samoinicijativno odlaze na preglede.

Kada se radi o analizama, naznačeno je da naša zemlja radi samo PAPA test na rano otkrivanje raka grlića materice, ali ne i nove citološke metode. Takođe, podaci u Srbiji nisu javno dostupni kada je reč o o stopi vakcinisanih od HPV. Informacije o merama prevencije raka grlića materice putem digitalnih platformi nadležnih institucija zdravstvene zaštite je pohvaljen, međutim, onlajn informacije o raku grlića materice i skriningu mogu biti poboljšane.

Uvesti registar HPV vakcina

Zemlje koje su dosta lošije rangirane od nas su Bugarska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Rusija, Ukrajina, Albanija, Turska, Monako itd. U ovim zemljama vakcinacija protiv HPV nije preporučena, ne finansira ih država ili su vakcinacijom obuhvaćene samo devojčice. U ovim zemljama, takođe ne postoji skrining na rak grlića materice, ali žene slabo odlaze na preglede kod ginekologa.

- Podela između Zapada i Istoka Evrope u pogledu politike prevencije HPV je očigledna, pri čemu Zapad generalno pokazuje sveobuhvatnije i efikasnije politike u poređenju sa Istokom. Danska, Švedska i Finska su šampioni u sprovođenju prevencije HPV, dok su Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina zemlje sa najlošijim rezultatima. Međutim, u poređenju sa prethodnim godinama, Severna Makedonija, Moldavija, Gruzija, Slovačka i Poljska beleže dobar trend za zemlje istočne Evrope, u kojima je uočeno poboljšanje. Ipak, u odnosu na 2020. godinu napredak postoji. Pa tako sada 39 zemalja nudi nacionalni rutinski program vakcinacije, što je četiri više u odnosu na 2020. U 30 zemalja mogućnost imaju i devojčice i dečaci da se vakcinišu HP vakcinom, gde je čak 13 zemalja unelo ovu novinu u odnosu na prethodni period. Registar HPV vakcina trenutno ima 23 zemlje, dok se za Srbiju očekuje da to uvede do kraja godine - istakao je Leonidas Galeridis iz Evropskog parlamentarnog foruma.

U Srbiji, na žalost, 1.500 žena godišnje oboli, a više od 700 premine od posledica ove bolesti, i pored toga što imamo dostupno efikasno „oružje“ u rukama. Najalarmantniji podatak je da sada, prve simptome raka grlića materice, najčešće dobijaju žene u dobi od 32. do 35. godine života, što je direktna posledica široko rasprostranjenog HP virusa, u odnosu na period od pre nekoliko decenija kada je ovaj tip karcinoma bio učestaliji kod žena u kasnijoj životnoj dobi.

- Tokom prethodnih 15 meseci dato je ukupno 54.690 doza vakcine protiv HPV. Prvu dozu vakcine primilo je 27.415 dece uzrasta od 9 do 19 godina od kojih je 78 odsto bilo ženskog, a 22 odsto muškog pola. Zbog toga molim roditelje dečaka da ih vakcinišu, odgovorno tvrdim da vakcina ne utiče na smanjenje plodnosti, odnosno ne izaziva sterilitet. Uzrasta od 9 do 14 godina prvu dozu vakcine primilo je 14.823 dece od kojih je 57 odsto potpuno vakcinisano drugom dozom. U uzrastnoj grupi od 15 do 19 godina, prvu dozu vakcine je primilo 12.592 deteta od kojih je skoro 60 odsto potpuno vakcinisano sa tri doze vakcine. Najveći broj dece u odnosu na planiranu populaciju vakcinisano je na teritoriji Čačka, Beograda i Novog Sada – rekla je prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja.

Radojević-Škodrić: Moramo da se potrudimo da opseg vakcinacije u što kraćem periodu bude što veći

Zahvaljujući dugogodišnjem ogromnom ulaganju u nove bolnice, opremu, inovativne lekove, direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić u Skupštini Srbije je rekla da smo dostigli takav nivo kvaliteta zdravstvene zaštite, da je sada fokus države usmeren na prevenciju.

- Jedan od dokaza da smo fokus pomerili ka prevenciji jeste uvođenje HP vakcine od juna prošle godine o trošku države, za sve dečake i devojčice uzrasta od 9 do 19 godina. Za razliku od nekih država koje su uvele samo za devojčice, mi smo odlučili suprotno. Uvezli smo najbolju, devetovalentnu vakcinu, koja je od strane SZO proglašena kao bezbedna i efikasna vakcina. Zahvaljujući „HPV atlasu“ i podacima koje nam pruža omogućeno nam je da uporedimo podatke sa drugim zemljama i da na primerima dobre prakse vidimo šta sve možemo da unapredimo kako bi ovu, ni malo bezazlenu, infekciju stavili pod kontrolu. U Srbiji je vakcinisamo samo pet odsto od ukupnog broja dečaka i devojčica u starosnoj grupi koji su kandidati za HPV vakcinu. Zato nikako ne možemo da budemo zadovoljni ovim rezultatom i moramo da se potrudimo da opseg vakcinacije u što kraćem periodu bude što veća – rekla je prof. dr Radojević Škodrić.

Đokić: Apelujem na roditelje da vakcinišu i zaštite svoju decu

Treba imati u vidu da je visok obuhvat imunizacije dečaka takođe veoma bitan jer je dokazano da postoji povećana stopa oboljevanja od raka anusa, penisa i usne duplje, za šta je takodje odgovorna HPV infekcija.

- Država je o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje omogućila vakcinaciju devojčica i dečaka protiv HPV-a. Međutim, dosadašnji odziv na imunizaciju protiv ove infekcije je vrlo slab što pokazuje izveštaj EPF. Takođe, mnogi roditelji ne znaju da imaju mogućnost besplatne HPV imunizacije za svoju decu. Upravo današnji skup treba da predloži rešenja za veći obuhvat HPV vakcinacije kako bismo zaštitili decu, jer je rak grlića materice jedini rak koji možemo prevenirati jednostavnom imunizacijom. Kao osoba koja vodi udruženje pacijentkinja i koja je preživela rak, apelujem na roditelje da vakcinišu i zaštite svoju decu – istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”.