EDUKATIVNO PREDAVANJE O IMUNIZACIJI "KO RANO RANI": Mladi i dalje rezervisani prema vakcinama, a nepoverenje - glavni razlog

Akutne respiratorne infekcije predstavljaju najčešće infekcije savremenog čoveka. Odrasle osobe od njih prosečno obole tri do pet puta godišnje, dok deca mnogo češće. Ove infekcije mogu da budu veoma teške, a za starije i hronične bolesnike čak i fatalne. Međutim, stručnjaci apeluju da one mogu da se preveniraju i to vakcinacijom, jer za najčešća respiratorna oboljenja, poput gripa, kovida ili pneumokokne pneumonije, postoji vakcina.

Koliki je značaj vakcinacije protiv kovida, gripa i bakterije pneumokoka

Koliko su ljudi zapravo uplašeni, kakva su očekivanja od ovog jesenjeg perioda dok je u jeku sezona gripa i drugih respiratornih infekcija, koliki je značaj vakcinacije protiv korona virusa, protiv gripa i protiv bakterije pneumokoka, samo su neka od pitanja o kojima se diskutovalo na velikoj edukativnoj tribini „Ko rano rani“. Predavanje, sa stručnog aspekta, održala je prof. dr Lidija Ristić, pulmolog i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

- Da bi se podigla svest o imunizaciji, ali pre svega povećao broj obuhvata vakcinacije, a samim tim i smanjio broj slučajeva respiratornih i drugih težih oblika oboljenja i epidemija, važno da se sistemski radi. Da se ujednači sistem primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zastite, kako bi se na vreme reagovalo. Izuzetno je važna primarna zdravstvena zaštita kao prva linija borbe protiv svih oboljenja jer je prevencija važna danas, kao i imunizacija. Prevencija i imunizacija lekarima može da smanji broj pacijenata u ordinacijama što otvara dodatni prostor lekarima da se posvete manjem broju pacijenata, temeljnijim pristupom. Istakla bih da je velika važnost primarne zdravstvene zastite, prevencije i dijagnostike, jer skraćuju put pacijentima do pravovremene dijagnoze, adekvatne terapija i do ozdravljenja- rekla je prof. dr Lidija Ristić, pulmolog, Klinika za pulmologiju UKC Niš.

Osnovu prevencije čini imunizacija

Nažalost, veliki deo, pre svega mlađe i zdravije populacije, ima rezerve prema vakcinama, naročito posle iskustva sa kovid pandemijom, a nepoverenje je glavni razlog za takav stav.

S druge strane, imamo i problem neobaveštenosti ljudi koji nisu protiv imunizacije, ali nemaju informacije da uopšte postoje vakcine za određene bolesti. Forum pacijenata Srbije, kao krovna organizacija koja okuplja više od 30 pojedinačnih udruženja pacijenata, zajedno sa lekarima i studentima Medicinskog fakulteta, želi da podseti javnost na značaj i benefit vakcinacije od zaraznih bolesti, ali i da ih edukuje o ovoj aktuelnoj temi.

- Osnovu prevencije čini imunizacija. Vakcine su jedno od najvećih medicinskih dostignuća u istoriji i spasile su više stotina miliona života i to je činjenica. Iz tog razloga, mi iz Foruma pacijenata Srbije, organizacije koja okuplja udruženja pacijenata sa teškim, onkološkim, autoimunim, retkim i drugim hroničnim bolestima, zajedno sa prof. dr Ristić i studentima Medicinskog fakulteta iz Niša, želimo da podignemo svest o ovoj temi, sada kada je u toku sezona respiratornih infekcija. Današnji skup na Medicinskom fakultetu u Nišu, deo je šireg edukativnog procesa u okviru kampanje „Ko rano rani“ koja postoji već treću godinu za redom. Bilo je veoma korisno razgovarati na temu imunizacije sa budućim lekarima. Važno je govoriti o tome da kovid nije jedina respiratorna infekcija od koje treba da se štitimo. Pored kovida treba misliti i o gripu, ali i na bakteriju pneumokok koja izaziva takođe respiratorna oboljenja. Vakcinu protiv pneumokoka, koja se daje tokom cele godine, veliki broj starijih od 65 godina bi trebalo da je primi, ali na žalost mnogo njih ni ne zna da na nju ima pravo – rekla je Ana Keler, predstavnica Foruma pacijenata Srbije.

Karavan imunizacije putuje Srbijom

Organizacijom edukativne tribune “Ko rano rani”, studenti nastavljaju saradnju sa Forumom pacijenata Srbije, a značaj kampanje prepoznali su od prvog dana.

- Veliko nam je zadovoljstvo što je ovaj “karavan” imunizacije došao i u Niš. Smatramo da je važno da se o ovoj temi govori šire i da se uključe svi činioci našeg društva, ali pre svega mi, studenti, budući zdravstveni radnici. Želimo da apelujemo na građane Srbije da se vakcinišu, da brinu o sebi i svom zdravlju, naravno u zavisnosti od potrebe svakog pojedinca i u saglasnosti sa strukom. Tema imunizacije je veoma aktuelna među studentima, predavanja koja smo čuli bila su veoma korisna za sve naše članove – zaključio je Aleksa Vučković, lokalni koordinator za javno zdravlje Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine Srbije.