ONI KOJIMA TREBA PRESAĐIVANJE KOŠTANE SRŽI VIŠE NEĆE MORATI U INOSTRANSTVO: Intervencija će uskoro biti dostupna i u Srbiji

- Pacijenti kojima je potrebno presađivanje koštane srži više neće morati da idu u inostranstvo. Takođe, za lečenje onkoloških pacijenata od februara ove godine stiže sedam novih lekova za akutnu leukemiju, karcinom dojke, kolorektalni karcinom, karcinom jajnika, pluća i štitaste žlezde. Takođe, imamo još osam lekova koji bi trebalo da se nađu na pozitivnu listi, za akutnu leukemiju, karcinom dojke i pankreasa, hroničnu limfocitnu lekemiju, melanom, za nemikrocelularni karcinom pluća nemetastatski karcinom prostate...

80 % ljudi najviše veruju izabranom lekaru

Ministarka Grujičić je istakla da moramo tako organizovati primarnu zdravstvenu zaštitu da ona svakome bude dostupna.

- Rezultati istraživanja su pokazali da 80 odsto ispitanika najviše veruju svom izabranom lekaru. Prvo što moramo da uradimo je promena koeficijenata i kolektivnog ugovora specijalistima iz domova zdravlja i izjednačiti ih sa specijalistima koji rade u sekundarnim i tercijarnim centrima.

Zašto skrininzi ne uspevaju?

S druge strane, istakla je Grujičić, moramo organizovati primarnu zdravstvenu zaštitu da ona zaista bude dostupna.

- Zašto skrininzi ne uspevaju? Pa zato što je nekome iz sela, koje je od Ivanjice udaljeno 70 kilometara, teško da dođe. Moramo mi organizovati transport ili poslati u to selo pokretni mamograf, na primer. Sledeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti spušta specijalnosti kao što su interna medicina, neurologija, psihijatrija, očne i ušne bolesti, medicinu sporta i rada, kao i fizijatriju na nivo doma zdravlja, tako da će dosta stvari moći da se završi zapravo u domovima zdravlja. Promenili smo pravilnik o supspecijalizacijama kako bismo nadomestili, uslovno rečeno neznanje lekara opšte prakse. Donet je novi pravilnik o neregistrovanim lekovima koji nama omogućavaju da ne dođemo u situaciju budemo deficitarni i da zavisimo samo od Zapadne Evrope. Možemo da uvozimo lekove i iz Kine, Indije i Rusije. Nije tačno da su to lekovi manjeg kvaliteta, sve osnovne supstance, koje mi uvozimo sa zapada, prave se u Indiji i Kini. To će nam omogućiti da dođemo do jeftinijih lekova – rekla je ministarka zdravlja.