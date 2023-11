"BEBA KOJOJ JE OTKRIVENA SMA DOBIĆE TERAPIJU" Direktorka RFZO za Kurir TV: Samo komisija može da stavi taj lek na listu besplatnih

Do sada je testirano 8.860 beba, a od uvođenja obaveznog skrininga sada je otkriven i prvi slučaj bebe koja boluje od SMA.

Koji lek će biti dostupan onima koji boluju od ove retke i progresivne bolesti, istraživao je novinar Kurir TV Nikola Vujović.

- U poslednjih šest godina je najviše stavljeno inovativnih lekova ikada i ukupno je stavljeno 80 lekova. Poređenja radi, u periodu 2007. do 2015. je stavljen 21 inovativni lek. S obzirom da je veliki broj inovativnih lekova stavljen, naravno da su finansijska sredstva koja prate to stavljanje sve veća i veća i evo ja ću navesti neke od cifara. U periodu 2017. do 2019. za te dve godine su stavljeni inovativni lekovi u iznosu od milijardu i četristo, 2020. godine za dve milijarde i osamsto, a 2021. prošle godine bilo je najveće ulaganje u inovativne lekove ikada u iznosu od pet milijardi i osamsto - rekla je Sanja Radojević Škodrić, direktor RFZO.

- Zato što za svaki lek koji se stavi na listu, svake godine se povećava i broj pacijenata koji treba da dobiju tu terapiju. Evo, nabrojaću primer za lek za multiplu sklerozu. Neću reći ime tog leka. U prvoj godini, kada je on stavljen na listu, bio je planiran broj pacijenata od 300, u drugoj godini 400 i treća godina 500. Takva je bila procena lekara. Međutim, umesto 500, bilo je 900 pacijenata i samim tim su finansijska sredstva gotovo duplo veća. Evo, ja ću navesti primer za sve inovativne lekove koji se nalaze već na listi, dakle, ne koji će se staviti, već koji se nalaze i za sve pacijente koji se leče. Ove godine izdvajamo 7 milijardi više u odnosu na prethodnu, a 5 puta više u odnosu na period pre 6 godina. Dakle, zaista neverovatno velika ulaganja. Nastavićemo i dalje - dodala je direktorka RFZO.

04:03 BEBA KOJOJ JE OTKRIVENA SMA DOBIĆE LEK Direktorka RFZO za Kurir TV: Samo ova komisija može da stavi taj lek na listu besplatnih

- Iz tog razloga donosimo i sada novu listu na kojoj će se naći ne samo savremeni inovativni lekovi, već pored njih će se naći i terapijske alternative. To su lekovi drugačijeg sastava, ali za istu bolest, istu indikaciju i takođe će se naći jedna grupa koja se zove "no budget", dakle, bez finansijskih efekata, ali to su takođe terapijske zamene lekova za određene bolesti - istakla je Radojević Škodrić.

Na pitanje hoće li i lek za spinalnu mišićnu atrofiju biti deo od ovog proširenja, kaže:

- Ne može nijedna država da odredi koji će lekovi biti na listi i to isključivo odlučuje centralna komisija za lekove na osnovu kriterijuma. Dakle, iz tog razloga niti ja, niti bilo ko može da zna pre zasedanja centralne komisije koji su tačno određeni kriterijumi koji će se lek staviti na listu lekova. Kada je u pitanju SMA, ukupno je 8.860 dece testirano do 14. septembra, otkrivena je prošle nedelje jedna beba koja će odmah dobiti lek. Urađene su genetske analize, vi znate da mi imamo sva tri najsavremenija leka koja postoje u svetu i ova beba je kandidat za lek.

