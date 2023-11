ZA VIKEND U BEOGRADU 8. REGIONALNI SKUP O MELANOMU: Stvari se ovde menjaju na bolje, ali čeka nas još mnogo posla

Zemun će od 17. do 19. novembra biti domaćin Osmog regionalnog skupa o melanomu, na kojem će učestvovati lekari, pacijenti i zastupnici pacijenata iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Biće održana dva okrugla stola, prvi o lečenju pacijenata od melanoma u Srbiji i drugi o tome kakva je situacija u ovoj oblasti u regionu.

Kako ističe Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma, ove godine su održani skupovi i u Sarajevu i u Banjaluci.

– Osmi regionalni skup o melanomu počinje 17. novembra u Zemunu u 16 časova. Na skupu će biti dva okrugla stola, prvi o lečenju pacijenata u Srbiji, a drugi o lečenju u regionu - rekao je Pilipović.

Solarijum je tihi ubica i treba ga zabraniti

Kako je naveo melanom je, i pored velikog napretka medicine i farmacije, i dalje veoma teška bolest i mnogi naši pacijenti su u veoma teškoj situaciji.

- Za nas je veoma važno da imamo veoma dobru saradnju sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Ministarstvom zdravlja. Nažalost, u našem društvu još nisu sazreli uslovi za zabranu solarijuma, što je velika šteta, ali mi ćemo nastaviti da se borimo. Solarijum je tihi ubica, ljudi odlaze da bi bili lepi nesvesni opasnosti po svoje zdravlje i život. Postoji obaveza vlasnika solarijuma da upozori klijenta, kao i zabrana za maloletna lica, ali znamo da se to u praksi ne poštuje. Posledice najbolje vidimo mi u Udruženju pacijenata obolelih od melanoma – pojašnjava Pilipović.

foto: Kurir TV, Shutterstock, ilustracija

Nadamo se da će biti odobrena i adjuvantna terapija

Udruženje postoji devet godina i pacijenti su prevalili dug put od osnivanja do danas. Svakako je najznačajniji deo njihovog posla bio borba za lekove u kojoj je bilo i uspešnih dana.

– Imamo šest od sedam lekova za metastatski melanom i ti lekovi su značajno uticali na preživljavanje najtežih pacijenata. Pre samo nekoliko godina ta faza melanoma bila je smrtonosna i ljudi su umirali brzo i bolno. Danas je moguće lečenje, a neki pacijenti imaju i kompletan odgovor na terapiju, pa se može govoriti da kod njih dolazi do prelaska u hroničnu bolest. Nadamo se da će biti odobrena i adjuvantna terapija, koju dugo čekamo i koja bi trebalo da sačuva i živote naših pacijenata, ali i da uštedi novce državi. Ona se prima znatno kraće, samo godinu dana i daje dobre rezultate. I pored toga, moramo stalno ponavljati da treba izbegavati sunčanje i solarijum, jer oni nam donose veliki broj novih pacijenata iz godine u godinu. Moramo više da radimo i na ranom otkrivanju melanoma – kaže Pilipović.

Da se i lekari u domovima zdravlja više bave pregledima kože

Ono na čemu bi trebalo raditi jeste da se ubuduće i lekari u domovima zdravlja više bave pregledima kože, kako bi uočili sumnjive promene golim okom i poslali pacijenta na pregled kod dermatologa.

– Uveren sam da će na taj način biti spaseno mnogo života, a cena za to je, složićemo se, veoma mala. Treba reći da neke stvari moraju da idu brže i bolje. Ostvaren je veliki napredak u komunikaciji sa državnim organima, sa lekarima i farmaceutskom industrijom odavno sarađujemo na obostrano zadovoljstvo. Pa ipak, još uvek ima mnogo prostora za napredak, često se naše neslaganje shvata lično, što nije dobro. Mi iz različitih pozicija pokušavamo da pomognemo pacijentima, osim toga i sami smo pacijenti. Bilo bi lepo da češće razgovaramo, da se češće viđamo, nažalost, to nije uvek moguće. Želimo veće učešće u radu organa koji odlučuju o pacijentima, ali za to ćemo morati još da se borimo – dodao je Pilipović.