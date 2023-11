RECI NE DOPINGU: Korišćenje ovih sredstava izaziva zavisnost, agresivno ponašanje i psihotične promene

Prof. dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije, u prisustvu ministra sporta u Vladi Republike Srbije, gospodina Zorana Gajića i predsednika Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, gospodina Nebojše Stojanoskog, predstavila je danas istraživanje o korišćenju dopinga u rekreativnoj populaciji i najavila kampanju „Tvoje telo, tvoj izbor - reci NE! dopingu”.

Istraživanje je sprovela Antidoping agencija Republike Srbije u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije, a uz podršku Ministarstva sporta. Po prvi put je jedna ovakva studija urađena na našim prostorima, sa ciljem definisanja preporuka i prevencije u oblasti borbe protiv dopinga među sportististima rekreativcima.

Rezultati studije pokazuju da se kao doping sredstva najviše koriste anabolici čija primena može da dovede do ozbiljnih štetnih posledica po zdravlje, sa mogućim smrtnim ishodom. Pored toga, korišćenje doping sredstava može da izazove zavisnost, poveća agresiju i dovede do psihotičnih promena kod onih koji ih koriste. Posebno zabrinjava što je najugroženija populacija mladih osoba od 18 do 35 godina starosti.

- Hvala Ministarstvu za sport što kontinuirano radi na unapređenju svakog segmenta sporta u Srbiji i Savezu za rekreaciju i fitnes koji je pomogao u sprovođenju istraživanja. Verujem da će Antidoping agencija današnjim predstavljanjem ovog istraživanja skrenuti pažnju javnosti, a kampanjom “Tvoje telo, tvoj izbor - reci NE! doping” doprineti razvoju zdravih stilova života i smanjenju korišćenja doping sredstava od strane sportista rekreativaca u Srbiji – izjavila je prof. dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije.

Veoma je važan rada sa mladima i decom školskog uzrasta

Ministar Gajić je izjavio da je zadovoljan činjenicom da sada postoji ozbiljan plan borbe protiv ovako negativne pojave kao što je doping među rekreativnom populacijom, iako je dugo godina taj problem prisutan i vrlo rasprostranjen. Ministar je naglasio da je sada najvažnije da se uz Ministarstvo sporta uključe i druga ministarstva zadužena za zdravlje i edukaciju stanovništva. Ono na šta treba da stavimo akcenat jeste rad sa mladima, naročito decom školskog uzrasta koja moraju da u ranom periodu rasta i razvoja usvoje prave vrednosti i osveste važnost zdravih navika bez obzira da li će se u životu baviti profesionalno sportom ili biti sportski rekreativci.

Predsednik Saveza za fitnes i rekreaciju, Nebojša Stojanoski je izrazio ponos što je Savez, pored Ministarstva za sport i Antidoping agencije Republike Srbije, učestvovao u istraživanju koje je zapravo naučna studija o okolnostima i negativnim pojavama u rekreativnom sportu. Studija nam je dala vrlo važne brojeve koji moraju da nas sve aktiviraju u borbi protiv dopinga u rekreativnoj populaciji. Verujem da će kampanja "Tvoje telo Tvoj izbor. Reci NE dopingu" imati pozitivan efekat u borbi za zdravlje čitave nacije.