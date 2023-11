DOPING I ALKOHOL NIKAKO NE IDU ZAJEDNO! Doktor Miljko Ristić: Tako slabi aorta, a kad njen zid pukne, TO VAM JE SMRT NA TERENU

Fudbalska javnost u Nemačkoj je u šoku! Nekadašnji omladinski reprezentativac ove zemlje Agiman Diavus preminuo je u 26. godini, potvrdio je njegov klub Regensburg.

Talas iznenadnih srčanih smrti, mahom mladih sportista, za koje se zbog načina života pretpostavlja da nisu imali nikakve zdravstvene tegobe te nisu pripadali grupi visokorizičnih pacijenata, deluje kao greška u stvarnosti koja zahteva dodatno objašnjenje.

Posebno uznemirava podatak da je od decembra 2020. godine 183. profesionalnih sportista i trenera iznenada palo tokom utakmice, nakon čega je njih 108 umrlo.

Zašto su srčani udari najčešći uzrok smrti sportista, da li se nešto krije na sistematskim pregledima, tema je o kojoj su u jutarnjem programu Kurir TV govorili predsendik košarkaške lige Srbije Aleksandar Grujin i kardiolog Miljko Ristić.

- Potrebna je edukacija sportista. Posle svake utakmice i neke pobede, to mora da se proslavi, da se sedne u neki restoran, da se tu pije. I šta ako je igrač koristio bilo kakvo stimulativno sredstvo? Ona se apsolutno ne slažu sa alkoholnim pićima. To je dokazano sa više strana u okviru našeg lekarskog iskustva. Alkohol koji se uzme nakon ovih stimulativnih sredstava, on deluje jako štetno na aortu, važan krvni sud i u suštini, da kažem nekim prostim rečima, taj zid aorte je slab. I onda šta se događa na terenu, kada je napor igrača veliki, raste pritisak i ta aorta koja je istrošena, ona puca. Eto, to je iznenadna srčana smrt na terenu - rekao je Ristić.

Njegov sagovornik komentarisao je i slučajeve kada igrači kriju da nešto uzimaju ne bi li imali uspešniju karijeru.

- Dolazimo u situaciju da kad dođemo do pregleda, gde se ustanove neke anomalije, ozbiljni klubovi ne dozvoljavaju bilo kakve propuste i to je jednostavno tako. Možete biti koliko god dobar igrač, koliko god ste potrebni ekipi, jednostavno ukoliko ne zadovoljavate neke standarde zdravstvene, niko ne želi da se upusti u to. Imate igrače, sigurno da postoje, koji žele da zarad neke svoje promocije i nekog rezultata i ambicije koje imaju, pokušaju da to sakriju. Iz tog razloga je jako bitno da imamo dobru struku, da imamo precizno definisane uslove pod kojima i kako se ti zdravstveni pregledi rade. Jer nije isto da odete kod lekara opšte prakse i kad odete na jedan ozbiljan pregled u institut, gde ćete dobiti kompletno stanje igrača - rekao je Grujin.

Kurir.rs

