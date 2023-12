INSTITUT "DEDINJE" DANAS POSTAVLJA NOVI EVROPSKI REKORD: 14 kriobalon kateterskih ablacija NAJČEŠĆIH ARITMIJA u jednom danu

Prema rečima načelnika Odeljenja za elektrofiziologiju ,,Dedinja“ dr Milosava Tomovića, atrijalna fibrilacija predstavlja najčešću aritmiju koja se javlja u ljudskoj populaciji.

- Ova vrsta poremećaja srčanog ritma je jedan od najčešćih razloga za posetu službi hitne medicinske pomoći, zahtevajući u određenim slučajevima i bolničko lečenje. Ukoliko se pravovremeno ne dijagnostikuje i otpočne sa adekvatnom terapijom, ovo stanje može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su srčano popuštanje i moždani udar. Jedina opcija lečenja do početka 21. veka bila je medikamentozna terapija, koja obuhvata lekove koji usporavaju srčani puls ili one koji mogu, eventualno, da dovedu do privremenog povratka u normalan ritam, kao i lekove protiv zgrušavanja krvi - objašnjava Tomović.

Isključivanjem kritičnih zona nestaju aritmije

Prema njegovim rečima krajem 90-tih godina, na osnovu rezultata koji su izvedeni u toku kardiohirurških operacija srca i srčanih zalistaka, otkriveno je da je uništavanjem određenih zona srčanog mišića moguće dovesti do ponovnog uspostavljanja srčanog ritma kod onih pacijenata koji imaju ovu vrstu aritmije.

- Iz navedenih podataka razvijena je tehnika kateterske ablacije atrijalne fibrilacije kojom se perkutanim putem, pristupom iz preponske vene, može ući u levu pretkomoru i uništiti zone koje su uzrok javljanja atrijalne fibrilacije. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i blagoj analgo-sedaciji, pacijenti su opušteni ili su lako pospani u toku intervencije. Nakon intervencije, prevode se na odeljenje radi hemodinamskog praćenja i već sledećeg dana se otpuštaju kući, uz preporuku medikamentozne terapije i savet za higijensko-dijetetski režim. U zavisnosti od prethodnog trajanja ove aritmije, strukturnih karakteristika srčanog mišića, godina pacijenta i pridruženih oboljenja, uspeh intervencije se različito procenjuje. Kod pacijenata koji imaju najbolji odgovor na ovu terapiju, uspešnost nakon godinu dana od izvođenja procedure može biti i više od 80 odsto, a ukoliko postoji potreba, da se uspeh kateterske ablacije poboljša i dodatnim intervencijama – kaže dr Tomović i dodaje da dominantna energija koja se koristi u ovim intevencijama jeste radiofrekventna energija, čijim delovanjem dolazi do zagrevanja miokardnog tkiva, što dovodi do isključivanja kritičnih zona koje uslovljavaju nastanak aritmije.

Zamrzavanje tkiva radi onemogućavanja stvaranja i održavanja aritmije

U početku, ističe dr Tomović, ove intervencije su jako dugo trajale, i po više sati, a bile su povezane i sa dugotrajnim korišćenjem jonizujućeg zračenja. Razvitkom kompjuterskih maping sistema, kao i katetera novijeg dizajna, došlo je do boljih rezultata, skraćenja intervencije do 90 minuta i značajne redukcije korišćenja rentgenskih zraka.

- Interventno lečenje atrijalne fibrilacije uvek je zahtevalo visokoedukovano osoblje koje može raditi ovu vrstu intervencije. Takođe, i u razvijenom delu sveta, samo do 30 odsto pacijenata koji imaju indikaciju za katetersku ablaciju atrijalne fibrilacije, na ovaj način može biti izlečeno. Usled izuzetno velike potrebe za korišćenjem ablativnih metoda, istraživani su novi vidovi energije, tako da je 2010. godine u kliničku praksu uvedena tkz. krio tehnologija, odnosno zamrzavanje tkiva, a sve u cilju onemogućavanja stvaranja i održavanja aritmije. Trenutno, najčešći oblik ove tehnologije je kriobalon kateterska ablacija atrijalne fibrilacije, koja je svojim pristupom omogućila da procedura postane brža, što će omogućiti da veći broj pacijenata dobije pristup ovoj vrsti tehnologije – navodi dr Tomović.

Na ovakvu intervenciju ranije se godinama čekalo

Uvidom u literaturu iz najvećih zdravstvenih centara, do sada ne postoje podaci da je neka ustanova u Evropi izvela 14 intervencija ovoga tipa u jednom danu. Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje“, svojom logistikom i zalaganjem svih službi ustanove, i ovoga puta će pokazati da ne postoje prepreke u želji za smanjenjem lista čekanja.

Ne tako davno, na ovakvu intervenciju se čekalo i više godina, a sada do samo nekoliko meseci. Pacijenti moraju da znaju da nisu zaboravljeni i da se dobrim rukovođenjem, kvalitetnim radom i posvećenošću čelnih ljudi, lekara, medicinskog i nemedicinskog osoblja Instituta ,,brišu“ granice i da nema nesavladivih prepreka, a sve u nameri da se pruži najbolja moguća medicinska nega.

Institut Dedinje prvi uvodi najsavremeniju dijagnostiku i lečenje

Institut za kardiovaskularne bolesti ,,Dedinje“ prati najnovije trendove u medicini i prvi uvodi najsavremenije metode za dijagnostiku i lečenje svih vrsta oboljenja srca i krvnih sudova, čime hiljadama pacijenata, korišćenjem najmodernijh i najefikasnijih tehnologija, omogućava zdravstvenu pomoć na najbolji mogući način.