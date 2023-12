2.000 ŽENA PRIJAVLJENO NA OPLODNJU DONIRANIM ĆELIJAMA O TROŠKU DRŽAVE: Starosna granica povećana na 45 godina

Za godinu dana, koliko traje prijavljivanje za vantelesnu oplodnju o trošku države sa doniranim reproduktivnim ćelijama, od decembra prošle godine, preko e-Uprave, prijavilo se oko 2.000 žena koje žive u zajednici ili bez partnera. RFZO je do sada odobrio taj postupak za 866 žena, urađeno je 390 postupaka, a potvrđeno 75 trudnoća.

Broj onih koji se ostvare kao roditelji uz pomoć vantelesne oplodnje povećava se iz godine u godinu. Očekuje se da će do kraja decembra u Srbiji tokom 2023. godine biti obavljeno ukupno 11.000 postupaka.

Postupak vantelesne oplodnje sprovodi se u 15 privatnih i 7 državnih zdravstvenih ustanova.

Samo u Narodnom frontu ove godine bilo je 1.000 postupaka, uključujući i krio-ebriotransfere. Sa doniranim reproduktivnim materijalom bilo je 80 postupaka.

- Prošle godine je povećana starosna granica na 45 godina. Omogućen je za prvo dete neograničen broj postupaka i kriotransfera. Za drugo dete su omogućena dva stimulisana i tri kriotransfera. Plus neograničeno zamrzavanje. I omogućene su donacije, kao i rešavanje onkofertiliteta, odnosno zamrzavanje reproduktivnog materijala za pacijente sa malignim bolestima. I sve je to dovelo do povećanja broja postupaka u celoj zemlji - rekao je prof. dr Željko Miković, direktor Klinike Narodni front za RTS.

Pravo na ove postupke imaju žene bez partnera koje nemaju dete, a imaju do 45 godina foto: Shutterstock

Pravo na postupke imaju žene bez partnera i dece starosti do 45 godina

Proces oplodnje doniranim reproduktivnim ćelijama počeo je prošle godine.

- To za sada funkcioniše vrlo brzo i efikasno. Pravo na ove postupke imaju žene bez partnera koje nemaju dete, a imaju do 45 godina. Imaju pravo na tri stimulisana pokušaja zato što dobijaju tri slamčice spermatozoida i ukoliko u tim stimulisanim pokušajima dođe do zamrzavanja embriona, imaju pravo i na tri krioembriona transfera - navodi dr Ana Jeremić, šefica Kabineta za embriologiju u Narodnom frontu.

Što se tiče parova, bračnih ili vanbračnih partnera, oni imaju pravo na donaciju jajnih ćelija i spermatozoida.

- Kod donacije spermatozoida, parovi imaju pravo na tri stimulisana pokušaja isto kao žene bez partnera i ukoliko dođe do zamrzavanja embriona na tri stimulisana pokušaja. Kada je u pitanju donacija jajnih ćelija, imaju pravo na tri pokušaja i tri krioembrio transfera, pri čemu to podrazumeva jedan uvoz - objašnjava dr Jeremić.

U Narodnom frontu najsavremeniji uslovi za rad i stručni kadar

Srbija za sada sarađuje sa tri banke – iz Španije, iz Češke i Danske. Materijal koji stigne u našu zemlju strogo je kontrolisan i čuva se u striktno određenim uslovima.

- Mi prilikom svake isporuke, tj. dobijanja ćelija, imamo podatke o kontroli parametara- od kada su izašli iz inostrane banke, tj. možemo da budemo sigurni da su oni svoje vreme proveli u tečnom azotu, na minus 190 stepeni i da ni u jednom momentu taj proces nije zastao - objašnjava doktorka.

Iz Narodnog fronta napominju da imaju najsavremenije uslove za rad, kao i stručan kadar, te da se, zajedno sa Medicinskim fakultetom, radi i na specijalizaciji novih embriologa.

Narodni front sa Medicinskim fakultetom radi i na specijalizaciji novih embriologa. foto: Shutterstock

U poslednjih 10 godina rođeno 15.000 beba uz pomoć vantelesne oplodnje

Doktori ističu da je vreme veoma bitan faktor kod vantelesne oplodnje, te da žene starosti do 35 godina treba da se jave lekaru ukoliko ne ostanu trudne posle godinu dana pokušavanja. Za starije od 35 godina taj period je manji – šest meseci.

- Ne treba gubiti vreme. Sve ima svoje mogućnosti i ograničenja. Znači, nije ni vantelesna oplodnja uvek uspešna. I ono što bih ja poručio - ne smeju nikada da odustanu - kaže dr Miković.

Uz pomoć države od 2006. godine do danas rođeno je 17.000 beba, od toga 15.000 novorođenčadi u poslednjih 10 godina.

(kurir.rs/rts.rs)