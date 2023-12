INSTITUT BATUT: Registrovana tri tipa gripa, očekuje se više obolelih

Najveći broj zaraženih očekuje se krajem januara i u februaru, rekla je ona u jutranjem programu Radio-televiziji Srbije.

Prema njenim rečima, do sada je iskorišćeno 78 odsto svih raspoloživih vakcina protiv gripa.

Jovanović je preporučila da svi koji se do sada nisu vakcinisali to učine što pre, jer je neophodno dve do tri nedelje da se razvije imunitet. Kako je objasnila, naročito je važno da se vakcinišu osobe sa hroničnim bolestima i onkološki pacijenti.

foto: Dragana Udovičić, Shutterstock

Deca najčešći oboleli

Kada je reč o respiratornim infekcijama, Jovanović je navela da su deca najčešći oboleli, ali da oboljevaju i odrasli. - Kada deca odu na školski raspust očekujemo da dođe do usporavanja razvoja respiratornih virusa - rekla je ona.

Direktorka Batuta je napomenula da je bitno održavati higijenu ruku i prostora i izolovati se ukoliko se neko oseća loše.

Kada je reč o velikom kašlju, do sada je evidentirano 614 slučajeva. Jovanović je apelovala da roditelji ne odlažu vakcinaciju svoje dece i podsetila da se deca mogu vakcinisati kada napune dva meseca.

Izvor: RTS/Kurir.rs