NOVI LEKOVI ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE: U Srbiji godišnje od raka oboli oko 40.000 ljudi

U borbi protiv malignih bolesti najvažnije je napuštanje loših životnih navika, prevencija, rano otkrivanje, zatim dijagnostika, ali i prava terapija u pravo vreme. U Srbiji rak godišnje dobije oko 40.000 ljudi, navodi RTS, a ne mora da bude tako.

U prethodnom periodu u mnoge zdravstvene ustanove širom Srbije stigla je nova dijagnostička oprema – od rendgena, skenera, magnetnih rezonanci, ali i mamografa.

I Opšta bolnica u Leskovcu nedavno je dobila i mamograf i novu magnetnu rezonancu, a održana je i tribina posvećena borbi protiv humanih papiloma virusa, izazivača mnogih malignih i benignih oboljenja.

Važno da i dečaci prime HPV vakcinu u što većem broju

Vakcina protiv humanog papiloma virusa štiti od infekcija i malignih bolesti, pre svega raka grlića materice. Uz obavezan pregled pedijatra daje se u dve, odnosno tri doze.

- Najidealnije je da prime i dečaci i devojčice u uzrastu od 12 do 14 godina, i pre stupanja u intimne odnose, baš iz razloga, znači pre nekog kontakta sa virusima iz HPV grupe - rekla je za RTS Slađana Cvetanović, načelnik Dečjeg dispanzera u Leskovcu.

Od raka pluća u Srbiji godišnje oboli oko 7.000 ljudi foto: Shutterstock

Rak pluća i nova lista lekova

Najčešća i najsmrtonosnija maligna bolest u Srbiji jeste rak pluća. Godišnje oboli oko 7.000 ljudi, a rak pluća odnese gotovo 6.000 života svake godine.

- Najavljeno je proširenje liste lekova, između ostalog i za pacijente sa karcinomom pluća, to je nešto što očekujemo da će naši pacijenti imati prilike da dobiju tokom sledeće godine, ali ono što je najavljeno, to je proširenje liste u smislu proširenja indikacija za već postojeće lekove kojima mi za sada lečimo naše pacijente. Tako da je to zaista dobra prilika da što više pacijenata dobije inovativnu terapiju i samim tim bolje rezultate lečenja - rekla je docent dr Mlica Kontić Jovanović, načelnica Odeljenja za molekularnu i imunoterapiju karcinoma pluća, Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u serijalu RTSa "Rak je izlečiv".

Povećava se broj pacijenata koji će moći da se leči imunoterapijom

Proširenje indikacija ima poseban značaj za inovativnu terapiju.

- Kada je u pitanju imunoterapija, mi smo do sada imali mogućnost da lečimo samo pacijente koji su tzv. visoki ekspresori. Dakle, to je bila jedna trećina pacijenata. A sada, po najavama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ovu mogućnost će imati i pacijenti koji imaju nisku ekspresiju, što podrazumeva još jednu trećinu pacijenata. I to nije jedino, dakle, najavljene su i promene i lečenja ciljanom terapijom pacijenata u adjuvantnom setingu, postoperativno koji imaju određene mutacije. Tako da se sve više povećava broj pacijenata koji će moći da se leči imunoterapijom, što je zaista velika stvar”, dodala je dr Kontić Jovanović.

Prenela. O.M.

(kurir.rs/rts.rs)