NOVI PODACI O NASLEĐENOM RIZIKU OD HIPERTENZIJE: Genetska analiza bitan faktor za određivanje adekvatne terapije

Tim naučnika Medicinskog istraživačkog instituta Hanter u Australiji uspeo je da genetskom analizom svakog pacijenta dođe do preciznih podataka o nasleđenom riziku od hipertenzije kod svakog bolesnika zasebno i da tako ustanove najbolji način lečenja, javlja naučni portal Eurekaleret. Njihovi nalazi su objavljeni su u prestižnom međunarodnom kardiološkom časopisu Circulation.

- Visoki krvni pritisak, ili bolest povezana sa hipertenzijom, dovodi do smrti oko 20 odsto ljudi. Najmanje 30 odsto odrasle populacije ga ima, to je svaka treća odrasla osoba Australije, i samo 30 odsto tih ljudi to drži pod kontrolom. Smanjenje prevalencije hipertenzije od 25% moglo bi uštedeti australskoj vladi 34 milijarde dolara godišnje - kaže profesor Mari Karns, član istraživačkog tima.

Profesor Kerns i njegov tim su smislili kako da koriste individualnu genetiku svake osobe za informisanje o lečenju foto: Profimedia

individualna genetika svake osobe važna za određivanje lečenja

Tim je koristio podatke iz britanske biobanke kako bi izmerio interakciju između genetskih rezultata povezanih sa natrijumom, nivoa natrijuma i krvnog pritiska. Profesor Kerns i njegov tim su smislili kako da koriste individualnu genetiku svake osobe za informisanje o lečenju.

- Način na koji ljudi reaguju na lek je drugačiji. Možemo da izmerimo genetski rizik pojedinca od razvoja visokog krvnog pritiska u odnosu na odgovorne fiziološke sisteme, uključujući bubrege, srce ili glatke mišiće, a zatim precizno ciljamo lekove - kaže profesor Karns.

Za neke pacijente unos soli nije znajačan faktor za hipertenziju

Neki lekovi za hipertenziju deluju na snižavanje natrijuma, a potom i zapremine krvi u telu. Profesor Kerns kaže da iako mnogi ljudi imaju genetsku predispoziciju za visok krvni pritisak koji je izazvan ili pogoršan modernom ishranom sa visokim sadržajem soli, oni će dobro reagovati na tretman koji smanjuje natrijum. On takođe kaže da za neke ljude so nije značajan faktor u njihovoj hipertenziji, tako da mogu imati više koristi od tretmana koji ciljaju na druge biološke aspekte njihovog genetskog rizika.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/eurekalert.org)