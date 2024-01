DANAS JE "PLAVI PONEDELJAK": Najdepresivniji dan u godini! Evo kako da podignete raspoloženje

Teoriju plavog ponedeljka uspostavio je 2004. Klif Arnal, velški psiholog koji je predavao u večernjoj školi obrazovnog centra Univerziteta u Kardifu. Samoproglašeni guru je uzeo u obzir niz faktora, uključujući vremenske uslove, dugovi, vreme od Božića i motivaciju.

Arnalova formula glasi: [V + (D – d)] k TK / M k Na. V označava vreme, D za dugove, d za mesečnu platu, T za vreme od Božića, K za vreme koje smo odustali od novogodišnjih odluka, M za nivo motivacije, a N za osećaj da moramo nešto da preduzmemo.

„Prvo su me zamolili da smislim dan za koji mislim da je najbolji za rezervisanje letnjeg odmora. Kada sam počeo da razmišljam o motivima za rezervisanje odmora, sećajući se šta su mi hiljade ljudi rekli tokom posla ili radionica, ovi faktori su ukazao na to da je treći ponedeljak u januaru posebno depresivan“, objasnio je za Daily Telegraph 2013. dr Din Burnet kritikujući koncept Plavog ponedeljka. On to smatra naučno besmislenim i potencijalno štetnim.

On je dodao i to da „ako znate bilo šta o psihologiji, mentalnom zdravlju ili o tome kako stvarni svet funkcioniše, Plavi ponedeljak nema apsolutno nikakvog smisla“.

„Ipak, dugi niz godina se u medijima prati kao da je to utvrđena činjenica. Nedelje posle Božića su relativno teške zbog lošeg vremena, finansije su iscrpljene praznicima, nema povoda za slavlje, svi se trude da se pridržavaju svoje ishrane i slično“, rekao je on.

Kako prevazići osećaj tuge i depresije tokom najdepresivnijeg dana u godini? Osvežite svoje ciljeve i prioritete: Plavi ponedeljak može biti prilika da se ponovo fokusirate na svoje ciljeve i prioritete za godinu koja je upravo počela. Postavljanje novih ciljeva ili revizija postojećih može vam dati osećaj svrhe i motivacije.

Napravite plan fizičke aktivnosti: Telo i um su često povezani, tako da redovno vežbanje može poboljšati vaše raspoloženje. Odlazak u šetnju, trčanje ili vežbanje u teretani može pomoći u oslobađanju endorfina, prirodnih hemikalija koje smanjuju stres.

Povežite se sa prijateljima i porodicom: Socijalna podrška ima ključnu ulogu u borbi protiv depresije. Danas je savršen dan da pozovete ili upoznate voljene osobe koje vas mogu oraspoložiti i podići raspoloženje.

Radite na svom mentalnom zdravlju: Plavi ponedeljak može biti podsetnik da vodite računa o svom mentalnom zdravlju. Razgovarajte sa terapeutom ili stručnjakom za mentalno zdravlje ako smatrate da vam je potrebna podrška ili terapija.

Dozvolite sebi da se opustite: Ne zaboravite sebe i svoje potrebe. Odvojite vreme da se opustite i radite stvari koje vas ispunjavaju i donose radost, bilo da je u pitanju čitanje knjige, gledanje omiljenog filma ili meditacija, prenosi Index.hr.

Postavite dnevne ciljeve za sreću: Umesto da se fokusirate na jedan dan, razmislite o postavljanju dnevnih ciljeva sreće tokom cele godine. Ovo može uključivati male radosti i aktivnosti koje će vam pomoći da održite pozitivan duh.