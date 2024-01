OVA 2 LEKA NIKADA NEMOJTE DA PIJETE ISTOVREMENO: U kombinaciji mogu da izazovu SRČANI UDAR

Inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5i) – lek za erektilnu disfunkciju koji se prodaje pod nazivima Viagra, Levitra, Cialis i drugi – uobičajeni su medicinski tretman za erektilnu disfunkciju (ED). Međutim, nova švedska studija objavljena u „Journal of the American College of Cardiology“ ukazuje na to da su pacijenti izloženi većem riziku od kardioloških oboljenja tokom vremena kada im se prepisuju PDE5 i nitratni lekovi.