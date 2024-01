VAKCINA PROTIV KANCERA BLIŽI SE ZAVRŠNOJ FAZI: Učesnica ispitivanja kaže: "Rekli su mi da umirem, a od tada je prošlo 20 godina"

- Mnogi tradicionalni tretmani kancera, kao što je hemoterapija, deluju tako što ubijaju ćelije kancera, ali takođe ubijaju nekancerozne ćelije u celom telu. Ovo može izazvati niz neželjenih efekata, uključujući gubitak kose, mučninu, povraćanje ili može oslabiti imunološki sistem osobe, što ih dovodi do rizika od infekcija opasnih po život - objasnio je Vagner.

Nakon što je svedočio da pacijenti oboleli od raka trpe iscrpljujuće neželjene efekte lečenja, Vagner je započeo svoju misiju da razvije lek protiv ove bolesti koji je iskoristio moć imunog sistema osobe umesto da ga eliminiše.

Ovaj tretman je razvijen kao vakcina koja se sada proučava decenijama, a injekcija je potpuno personalizovana za svakog pacijenta.

- Ljudi su me pitali kada će biti lek za kancer i ja to radim 60 godina i nikada nisam mogao da odgovorim na to pitanje. Do nedavno, sve do poslednje tri, četiri ili pet godina - rekao je Vagner.

Šta se do sada zna o Vagnerovoj vakcini protiv kancera?

Vagnerova TLPO vakcina protiv kancera je testirana na stotinama pacijenata sa uznapredovalim oblicima melanoma u fazi dva kliničkih ispitivanja.

Najnoviji podaci predstavljeni na akademskoj konferenciji pokazali su da je skoro 95 odsto ljudi koji su primili samo vakcinu i dalje živo tri godine nakon početka lečenja, prenosi ABC News.

Najčešći neželjeni efekti bili su crvenilo ili bol na mestu injekcije, groznica i umor nakon injekcije, slično kao kod drugih vakcina koje stimulišu imuni odgovor.

Dr Vernon Sondak, onkolog koji se bavi kožom u „Moffit Cancer Center“ koji nije bio uključen u kliničko ispitivanje, ali je tokom svoje karijere radio sa vakcinama od tumorskog lizata, rekao je za ABC News da su ovi rezultati obećavajući, ali da ostaje veće kliničko ispitivanje faze tri da se potvrdi da li će ova vakcina protiv kancera zaista promeniti situaciju.

Američka administracija za hranu i lekove (FDA) dala je zeleno svetlo za Vagnerovu vakcinu za početak kliničkog ispitivanja faze tri. To će biti trogodišnji poduhvat s ciljem da upiše 500 ljudi, i trebalo bi da počne ove godine, rekao je Rajli Polk, predsednik „Orbis Health Solutions“.

Polk je rekao da je na njega lično uticao uspeh vakcine nakon što je njegov otac bio podvrgnut višestrukim operacijama pluća zbog raka pre više od jedne decenije. Njegov otac je odlučio da proba Vagnerovu vakcinu protiv kancera i živeo je još 10 godina pre nego što je umro od nečega što nije povezano sa ovom bolešću.

„Možete mi reći mnogo stvari, ali ne možete mi reći da vakcina ne funkcioniše“, rekao je Polk.

Finansijske barijere su sprečile napredak vakcine

Polk je rekao da je planirano kliničko ispitivanje faze tri od 100 miliona dolara. Za manje, privatne kompanije, obezbeđivanje tog nivoa finansiranja predstavlja izazov za koji je Polk rekao da ograničava njihovu sposobnost da finansiraju više kliničkih ispitivanja.

Iskustva prethodnih ispitanika Ljudi u ovom ispitivanju moraju imati nisko ili minimalno opterećenje tumorom. Prva osoba koja je primila ovu vakcinu na ovom testu bila je Kejti King iz Ešvila u Severnoj Karolini, kojoj je pre šest godina dijagnostikovan karcinom jajnika. King je rekla da se osećala odlično nakon prve runde tretmana, samo je osetila malo crvenila na mestu primene injekcije, ali bez drugih neželjenih efekata, prenosi VLOS.

Jedna od testiranih je Meri Kerol Aberkrombi, za koju Vagner veruje da je jedna od najdužih preživelih ljudi kojima je ranije dijagnostikovan melanom 4. stadijuma, najnapredniji oblik bolesti. Neposredno pre Božića 2001, Aberkrombi je rekla za VLOS da je završila godinu dana lečenja raka sa „užasnim“ neželjenim efektima, ali kada je lečenje prestalo, njen rak je napredovao. Aberkrombi je rekla da su joj doktori rekli da ima još samo nekoliko meseci života, i savetovali su joj da „samo uživa u Božiću“, prenosi WLOS. Aberkrombijev hirurški onkolog je u to vreme radio sa Vagnerom na vakcini protiv kancera. - Prijavi me, jer tamo nije bilo ničega drugog“, rekla je Aberkrombi, koja se samo nadala da će poživeti dovoljno dugo da vidi kako se njen sin ženi. Od tada je prošlo više od 20 godina, a Aberkrombi je rekla da se njen melanom nikada nije ponovio. Ne samo da je videla svog sina kako se ženi, već je gledala i kako odrastaju njeno četvoro unučadi.

Izvor: ABC News/Kurir.rs