U BEOGRADU ŠKOLSKI PEDIJATAR VAKCINIŠE 1 DETE NEDELJNO PROTIV HPV: Ovo mora da se menja kako bismo sačuvali 700 života godišnje

Podaci će biti objavljeni na portalu Ministarstva zdravlja, biće u potpunosti anonimni, a ažuriraće se na nedeljnom nivou.

Objavljivanjem ovakvog digitalnog načina za praćenje imunizacije protiv HPV, može se pratiti i napredak Srbije ka cilju od 90 odsto vakcinisanih devojčica i dečaka, zadatom od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kao deo strategije 90-70-90 za eliminaciju raka grlića materice do 2030. godine.

To je i u skladu sa Deklaracijom protiv raka grlića materice, koju su januara 2023. godine potpisale prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja, prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO, prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika "Progovori" i dr Mima Fazlagić iz Udruženja žena "Naša Aska".

Srbija je od juna 2022.godine, obezbedila vakcinu protiv Humanog Papiloma Virusa/HPV o trošku RFZO i započela proces HPV imunizacije školske dece.

- Najveći uspeh koji je napravljen ove godine, a aktuelan je baš od danas, jeste puštanje u rad digitalnog rešenja za praćenje HPV imunizacije po domovima zdravlja u Srbiji koji će biti ažuriran na nedeljnom nivou. Naime, na sajtu Ministarstva zdravlja će biti javno dostupan podatak o obuhvatu HPV imunizacijom dečaka i devojčica uzrasta 9-19 godina i to po regionima i domovima zdravlja preko moderne aplikacije koja je razvijena za ovu namenu. Time će se naš zdravstveni sistem pridružiti zemljama u Evropi koje su ovaj sistem razvili prethodnih godina. Na ovaj način, u realnom vremenu, znaćemo koliki je obuhvat vakcinacijom protiv HPV-a u Srbiji i to po regionu i zdravstvenoj ustanovi. Samim tim imaćemo informaciju gde je ovaj vid prevencije uspešan, a gde manje uspešan. Na osnovu tih podataka moći ćemo da uvedemo korektivne mere u podizanju obuhvata. Objavljivanje ovih podataka značiće i višu poziciju Srbije u ovogodišnjem krugu evaluacije zemalja u okviru HPV atlasa, dokumenta koji priprema Evropski Parlamentarni Forum, a koji je prethodno predstavljen u Skupštini Srbije u oktobru 2023. – istakao je dr Goran Makunčević, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

U Srbiji je do sada vakcinisamo samo pet odsto devojčica i dečaka koji su po starosti kandidati za vakcinu protiv HPV, što predstavlja veoma nizak obuhvat, posebno za zemlju u kojoj prosečno dve žene svakoga dana izgube život zbog karcinoma grlića materice.

- HPV vakcina je prvi preventivni inovativni lek koji je država obezbedila o trošku osiguranja. Radi se o devetovalentnoj vakcini, cena jedne doze je 14.000 dinara, a u zavisnosti od uzrasta prima se u dve ili tri doze. Dakle, ne radi se ni o malo jeftinoj vakcini. Od strane SZO ova vakcina je proglašena za najbezbedniju i efikasnu. Pored svih ovih činjenica, ipak je prošlo dovoljno vremena od juna 2022. godine, kada je RFZO uveo ovu vakcinu, ukupno je vakcinisano samo 5 odsto dečaka i devojčica. To je apsolutno nedovoljno i tim rezultatom nismo zadovoljni. Ono što država još može da uradi i ono što je u planu jeste HPV tipizacija. To znači da će u domovima zdravlja i institutima za javno zdravlje biti omogućeno da se svakoj ženi uzrasta od 35 do 60 godina, radi HPV tipizacija kako bi se odredilo da li pacijentkinja ima onkogeni HPV. Kada se otkrije onkokeni HPV, ta žena je kandidat za češće preventivne preglede, a samim tim to će značiti i da postoji mogućnost da se na vreme dijagnostikuje eventualna pojava karcinom grlića materice – napominje prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO.

Podatak da u Beogradu školski pedijatar nedeljno vakciniše samo jedno dete protiv HPV, je alarmantan i pokazuje da kao društvo moramo raditi još više na podizanju svesti građana, kako bismo uspeli da spasimo blizu 700 života, koliko godišnje umre žena od raka grlića materice.

- Krajem prošle godine udruženje je podelilo priznanja najuspešnijim domovima zdravlja koji su najviše doprineli u podizanju svesti o ovoj bolesti, kao i obuhvatu imunizacije protiv HPV u Srbiji. Ali, mi imamo i manje uspešne domove zdravlja i institucije gde je procenat vakcinisane i zaštićene dece, vrlo simboličan. Tamo gde se lekari pedijatri trude da roditeljima objasne korist od vakcinacije, tu je i veći obuhvat zaštićene dece. To samo ukazuje da moramo više da radimo na povećanju svesti kako kod opšte tako i kod stručne javnosti i podizanju obuhvata vakcinacije u sredinama, odnosno domovima zdravlja gde je obuhvat mali. Iz tog razloga moramo aktivnije raditi na ovom polju, jer iako je Srbija obezbedila preventivnu vakcinu protiv HPV o trošku RFZO i započela proces imunizacije devojčica i dečaka, stiče se utisak da veliki broj roditelja i dece i dalje nije upoznat o mogućnosti dobijanja vakcine i zaštite od HPV – kaže Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”.