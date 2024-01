OGLASILO SE MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Evo koliko ima zaraženih velikim kašljom i KAD SU TAČNO BEBE UMRLE! NEMA DUGOTRAJNOG IMUNITETA!

U navedenom periodu prijavljen je jedan smrtni ishod uzrokovan pertusisom kod nevakcinisanog deteta mlađeg od tri meseca.

Takođe, prema podacima iz Servisa javnog zdravlja od 1.1.2023. zaključno sa 31.12.2023. godine na teritoriji Republike Srbije od strane zdravstvenih radnika prijavljena su ukupno 1.342 potvrđena slučaja pertusisa kod kojih je dijagnoza postavljena tokom 2023. U navedenom periodu, od početka sezone respiratornih infekcija, prijavljena su tri smrtna ishoda kod nevakcinisane dece mlađe od tri meseca, kod kojih je potvrđen pertusis - navosi Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije ističu da je najznačajnija preventivna mera u ovom momentu da se pravovremeno obavi vakcinacija protiv pertusisa odojčadi koja su navršila dva meseca, ali i imunizacija sve ostale nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece prema Kalendaru obavezne vakcinacije koji obuhvata primarnu vakcinaciju sa tri doze vakcine od navršenih dva do šest meseci života i revakcinacije u drugoj godini i pre upisa u prvi razred osnovne škole.

Pertusis je oboljenje koje ni nakon infekcije, a ni nakon vakcinacije ne ostavlja dugotrajan imunitet. Imajući u vidu da imunitet nakon poslednje primljene doze vakcine koja sadrži komponentu protiv velikog kašlja traje 5 do 10 godina, slabljenje postvakcinalnog imuniteta je jedan od razloga što je i najveći broj obolelih u našoj zemlji registrovan kod osoba uzrasta od 10 do 14, odnosno 15 do 19 godina, koje su poslednju dozu navedene vakcine primile u drugoj godini života.

Jedan od razloga povećanja broja obolelih je i pad obuhvata, kako vakcinacijom sa tri doze u prvoj godini života tako i revakcinacijom vakcinama sa komponentom protiv pertusisa. Podsećamo da je pravovremena imunizacija vakcinom koja sadrži komponentu protiv pertusisa, uključujući primarnu vakcinaciju sa tri doze vakcine (u periodu od navršenih dva do šest meseci života), ali i revakcinaciju navedenom vakcinom u drugoj godini, odnosno pre upisa u prvi razred osnovne škole, uz postizanje ciljnog obuhvata od 95% planirane populacije najefektivnija mera individualne, ali i kolektivne zaštite dece koja zbog uzrasta ili postojanja trajnih kontraindikacija ne mogu biti vakcinisana. Starija deca i odrasle osobe koje imaju bilo koji simptom respiratorne infekcije, a naročito kašalj, ne bi smeli da budu u kontaktu sa odojčadi i malom decom koja nisu potpuno vakcinisana protiv pertusisa za svoj uzrast. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije poziva sve građane da budu odgovorni prema svom zdravlju i prema zdravlju svoje dece i da poštuju predviđeni kalendar imunizacije.