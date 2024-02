"Evo kada možemo da očekujemo vakcinu protiv raka u Srbiji!" Onkolog: Ali prvo mora da se dokaže efikasnost i bezbednost

Revolucionarno otkriće u svetu medicine!

Muškarac iz Britanije star 81 godinu postao je prva osoba koja je primila eksperimentalnu vakcinu protiv neizlečivog raka kože.

Onkolog Vladimir Kovčin uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je govorio o ovom neverovatnom otkriću.

- U svojoj karijeri sam mnogo puta slušao slične vesti i uvek treba biti obazriv sve dok se ne završi to istraživanje. Ova tehnologija NRI je tehnologija koja je dovela do razvoja vakcina protiv kovida i na sličan način se sada rade pokušaji vakcina za karcinome. Jer u čemu je problem? Problem je što svaki karcinom se skriva od imunskog sistema i ne mora da bude dovoljno imunogen odnosno da izaziva naš imuni odgovor da se bori protiv njega. A ova tehnologija ima zadatak, taj MRI je u stvari neka vrsta programa koja daje informaciju našim ćelijama da sintetišu specifične proteine za taj tumor. Na taj način pokušava se da se naš imunski sistem aktivira, da se bori protiv tog tumora i to je ono na kom principu radi ova vakcina. Međutim, šta tu može da bude problem? Kako kontrolisati taj proces sinteze proteina i da li je on potpuno bezbedan? Znači, sve dok se ne utvrdi da je vakcina dovoljno efikasna, a manje štetna, ne možemo govoriti o tome da će ući u rutinsku upotrebu. Znači, mi smo tek sad na početku. Kada se dokaže efikasnost i bezbednost te vakcine, ona će biti registrovana prvo u EU, a onda će trebati godinu do dve dana da dođe i na naše tržište - rekao je onkolog.

