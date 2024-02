Svetski dan dece obolele od raka 15. februar obeležava se u više od 30 gradova u Srbiji

U Beogradu, centralna manifestacija sa muzičkim programom biće organizovana u Knez Mihajlovoj ulici (kod Delijske česme), od 12 do 14 časova. Tačno u 13 časova, pod sloganom I JA SE BORIM simbolično će mladi izlečeni od raka poslati srce podrške za sve mališane koji se sada leče.

U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka. Skoro svake nedelje jedno dete nažalost premine.

Iako smo u godinama iza nas mnogo stvari unapredili, još je dug put da u našoj zemlji stvorimo najbolje moguće uslove za lečenje dece.

Pored samih uslova na bolničkim odeljenjima, od neizmerne važnosti za celu porodicu deteta koje se leči jeste da lečenje bude humano. Ovo pre svega znači da se posebna pažnja mora posvetiti pravima dece u bolnici, negovanju detinjstva i dostojanstva i pristupa u kom lečenje nije samo lečenje bolesti, već lečenje čoveka sa svim psihološkim i emocionalnim karakteristikama koje njegova ličnost poseduje.

foto: Privatna Arhiva

NURDOR će u toku 2024. godine kroz svoje aktivnosti posebnu pažnju posvetiti promociji i unapređenju prava dece u bolnici, onako kako su definsiana u Povelji o pravima dece u bolnici Evropskog udruženja za brigu o deci u bolnicama. Kroz kampanju „I ja se borim“, kojom obeležavamo 15. februar, želimo da pozovemo javnost i građane na podršku u ovim aktivnostima. Pitanje brige o pravima dece u bolnici ne tiče se samo njihovih porodica, već cele društvene zajednice, jer društvo koje o tome ne brine nije dobro ni za koga.

Ovo je zajednička borba svih nas i potrebna nam je podrška i zato se nadamo da se vidimo u četvrtak, 15. februara, od 12 do 14 časova u Knez Mihajlovoj u Beogradu, na Trgu Slobode u Novom Sadu i platou kod Kalče u Nišu.

Osim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu tog dana, akcije podrške NURDOR će organizovati i na trgovima i glavnim šetalištima u: Kragujevcu, Čačku, Smederevu, Prijepolju, Rekovcu, Kraljevu, Lebanu, Ubu, Boru, Lazarevcu, Priboju, Užicu, Valjevu, Zrenjaninu, Koceljevi, Zlatiboru, Ivanjici, Kruševcu, Sjenici, Somboru, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Šidu, Leskovcu, Vranju, Pirotu, Vladičinom Hanu, Kladovu i Prokuplju.

I ove godine, u partnerstvu sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, organizujemo dobrovoljno davanje krvi 15. februara: u Beogradu od 8h do 15h u Institutu na adresi Svetog Save 39, Novom Sadu na Trgu Slobode od 10h do 14h i u Nišu u prostoru Crvenog krsta od 11h do 15h. Davanje krvi spašava živote dece, svakog dana.