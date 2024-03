Počele operacije sinusa elektromagnetnom navigacijom: Sada je moguće uraditi najkomplikovanije procedure

Klinika za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, prvo je ORL odeljenju Srbiji koje poseduje ovu tehnologiju, koja radi po principu elektromagnetnog polja, a sastoji se od tri komponente. Prva komponentna elektromagnetne navigacije je ekran, druga komponenta je sam generator, a treća elektromagnetni generator koji stvara elektromagnetno polje.

Elektromagnetna navigacija dozvoljava lekarima da u sam sistem unesu snimak magneta ili skenera pacijenta pre operacije, koji potom navigacija softverski obradi, izgradi jednu putanju i koristi je kao mapu. Drugim rečima, kao kada se vozi automobil pomoću navigacije.

Prof. dr Jovica Milovanović, načelnik Intenzivne nege na Klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju UKCS objašnjava da ova navigacija omogućava hirurzima da uđu u sinuse koji su im ranije bili nedostupni i pod velikim rizikom od intraoperativnih komplikacija.

- Ona nam omogućava da bezbedno dođemo do sinusa, konkretno do svenoidnih i frontalnih, do kojih ranije nismo mogli da dođemo a da i pacijent i hirurg budu potpuno bezbedni. Bez nje se vrlo teško ulazilo u pomenute sinuse i sa velikim rizikom od postojanja kranijalnih komplikacija odnosno mogućnosti da instrument završi endokranijalno odnosno da uđe u bazu lobanje, to jeste u endokranijum. Zahvaljujući navigaciji, dolazi se do sinusa koji se nalaze duboko iza nosa u sredini glave, i uklanjaju, bioptiraju ili incidiraju promene koje postoje - kaže prof. dr Milovanović.

Prof. dr jovica Milovanović foto: Privatna Arhiva

Radi se o najkomplikovanijim procedurama, a godišnje između 20 i 30 pacijenata ima potrebu za njima. Pored njih, novi aparat biće od pomoći i kod jednostavnijih procedura, pa se očekuje da navigacija bude od koristi prilikom izvođenja stotinak operacija godišnje.

Profesor doktor Aleksandar Trivić, načelnik B rinološkog odeljenja Klinike za ORL objašnjava da sama elektromagnetna navigacija u paranazalnim sinusima lekarima dozvoljava da, uslovno rečeno, budu agresivniji prema patološkom procesu i da probaju da ga u potpunosti uklone.

- Najčešći problemi kojima mi pristupamo uz asistenciju elektromagnetne navigacije jesu polipoze nosa. Međutim, prava dobit za naše buduće pacijente zapravo su pacijenti koji obolevaju od malignih bolesti paranazalnih sinusa, kod kojih možemo da budemo maksimalno agresivni prema tumoru – kaže prof. dr Trivić.

Na ovoj klinici se na godišnjem nivou uradi oko 200 operacija na paranazalnim sinusima, a dužina svake zavisi od više faktora - prvo od anatomije samog nosa i paranazalnih sinusa, da li postoji intenzivnije krvarenje, kao i od samog procesa koji se operiše.

Profesor Trivić navodi da je polipoza nosa, čiju epidemiologiju još niko nije dokazao, vrlo proširena.

- Početni simptomi polipoze su otežano disanje na nos, pojačana sekrecija nosa, a jedan od glavnih simptoma je gubitak čula mirisa – navodi prof. dr Trivić.

Prof. dr Aleksandar Trivić foto: Privatna Arhiva

Ova procedura kao redovna obavljaće se o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a prof. Trivić izražava nadu da će se benefit nacigacije videti i u zbrinjavanju neurohirurških pacijenata.

- Nadam se da ćemo unaprediti saradnju sa kolegama sa Klinike za neurohirurgiju i efikasnije operisati tumore baze lobanje, što jeste pravi benefit ove tehnologije, jer često ovi pacijenti zahtevaju multidisciplinarni pristup – ističe prof. dr Trivić.